Markku Pietilä aikoo maksaa tonnin sille, joka saa hänet töihin. KUVA: Markku Pietilä

Oululainen Markku Pietilä jätti tiistain ja keskiviikon Kalevaan harvinaislaatuisen rivi-ilmoituksen. Hän ilmoittaa maksavansa 1000 euroa sille yritykselle, joka palkkaa hänet töihin. Pietilä hakee töitä erityisesti myynnin ja logistiikan alalta.

Pietilä, mikä sai sinut tekemään kyseisen ilmoituksen?

– Olen ollut työtön vuoden ajan ja hakenut miljoonaa työpaikkaa. Olen kyllä päässyt lukuisiin työhaastatteluihin, mutta työtä en ole saanut. Haluan kokeilla kaikki mahdolliset keinot työllistyä. Tonni ei lopulta ole kovin suuri raha vakituisesta työpaikasta. Eihän se vastaa kuin yhtä Thaimaan-matkaa.

Joko yhteydenottoja on tullut?

– Ei yhtäkään. Aiemmin minulle tarjottiin yhtä työtä, mutta se oli pahasti alipalkattu. Minulla ei toistaiseksi ole taloudellisia ongelmia, koska saan liiton päivärahaa. Pää vain alkaa jo hajota kotona. Haluan henkisen hyvinvoinninkin vuoksi töihin.

Miten työttömyys on vaikuttanut henkiseen hyvinvointiisi?

– Työttömyys on heikentänyt hyvinvointiani. En keksi tekemistä, vaan mittailen nurkkia kotona ja ajelen autolla enemmän kuin Oulun taksi. Tilanne on stressaava. Minulla on usein myös latistunut olo. Ajattelen, että olenko oikeasti näin huono, kun en saa töitä. Olen 48-vuotias, joten minulla olisi edessä vielä monia työvuosia.

Onko Oulusta ollut aiemmin vaikeaa saada töitä?

– En ole koskaan ollut työttömänä kokonaista vuotta. Jopa työvoimaneuvojani ihmettelee, miksi en jo työllisty. Minusta tuntuu, että juuri nyt Oulusta on erityisen hankalaa saada työpaikkaa. Myös moni tuttavani on samaa mieltä. Tiedän, että Etelä-Suomesta saisi nopeammin töitä. Olenkin päättänyt, että jos en kevääseen mennessä ole työllistynyt, haen töitä myös etelästä. Se ei kuitenkaan ole ensisijainen ratkaisu, koska minulla on koti, perhe ja tuttavat Oulun seudulla.

Mitä odotat työpaikalta?

– Haluaisin työn olevan vakituinen. Aion maksaa minut palkkaavalle yritykselle lupaamani 1000 euroa vasta koeajan jälkeen, kun työ on vakinaistettu. Perhesyiden vuoksi työn pitää olla päivätyötä. Olen aiemmin tehnyt vuorotyötä, mutta enää en siihen pysty. Olen työskennellyt aiemmin esimerkiksi kaupassa, joten tiedän pärjääväni myyntityössä. Kaikki muut myyntityöt kelpaavat, mutta provikkapalkalle en suostu. Myös logistiikka-ala on tuttu, ja olen toiminut aiemmin esimerkiksi ajojärjestäjänä.