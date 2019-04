Oululainen kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas Esa Aalto (vihr.) kertoo saaneensa uhkauskirjeen. Aallon mukaan kirje löytyi postilaatikosta tiistaina.

– Siinä sanottiin, että vaimolleni ja lapsilleni käy huonosti, jos en jätä kaikkia poliittisia toimiani, Aalto sanoo.

Käsinkirjoitettu nimetön uhkaus on ensimmäinen, jonka Aalto on saanut. Aallon tietoon on tullut, että jotkut muut eduskuntavaaliehdokkaat ovat kohdanneet sosiaalisessa mediassa häirintää asiattomien kommenttien muodossa vaalikampanjoinnin yhteydessä.

Aalto teki asiasta tutkintapyynnön. Oulun poliisin mukaan asiaa selvitetään.