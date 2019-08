Oululainen kansanedustaja hermostui uuden Tieteen Kuvalehden "ilmastonmuutossyyttelyyn" – Toivoo myyjien huolehtivan lehdet pois "näkyvimmiltä paikoilta"

On äärimmäisen huolestuttavaa kun poliitikko haluaa puuttua sananvapauteen.

Jos lehti rikkoo jutuillaan selvästi rikoslakia niin lehti voi toki joutua oikeudelliseen vastuuseen, mutta tuskin tuosta jutusta oikeusjuttua saadaan. Nimittäin ilmaston kannalta lasten tekemättä jättäminen olisi ihan aidosti hyvä keino. Sekin keino on hyvä tuoda esille. Meitä ihmisiä kun on tällä planeetalla jo nyt aivan liikaa. Valitettavasti se on asia jota ei poliitikot voi päättää muiden ihmisten puolesta kuin maissa joissa on valtiodiktatuuri. Mutta kuitenkin, lapsen tekemättä jättämättä on aidosti yksi keino vaikuttaa asioihin. Se on kuitenkin asia joka on jokaisen ihmisen oma päätös.

Tieteen kuvalehti on populaarijulkaisu. Lehden juttujen aihepiirit ovat tieteeseen liittyviä, mutta mikään erinomainen tiedelehti se ei ole. Se on melkein kuin tieteen 7-päivää lehti. Juttujen taso on erittäin kirjava. Joukossa on ollut vuosien varrella paljon roskaakin. Viime aikoina en ole viitsinyt lehteä enää edes selailla kirjastossa.

Taisi mennä edustajalla tämä poliittisten irtopisteiden kalasteluksi?

Kepulaiset ovat olleet yhtä käärmeissään mm. turpeen energiakäytön lakkauttamisesta. Turve on kivihiiltäkin pahempi hiilidioksidilähde ja siksi se pitäisi kieltää samassa lauseessa kuin kivihiili. Turveteollisuuden vaalima harha siitä että turve sekoitetaan puupolttoaineeseen ei vähennä turpeen hiilipäästöjä. Samalla logiikallahan puun ja turpeen sekapoltto kasvattaa puun hiilipäästöjä. Ei hyvä sekään. Ainoa plussa turpeessa on se fakta että Suomessa turve on kotimainen energialähde. Mutta sen käytön jatkaminen ei auta hiilineutraaliuteen ja -päästöttömyyteen pääsemiseen.