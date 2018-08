Oululaisen Karoliina Korhosen luoma Finnish Nightmares -sarjakuva saavuttaa suosiota Kiinassa sosiaalisista tilanteista ahdistuvien keskuudessa, kirjoittaa The New York Times.

Timesin mukaan Korhosen sarjakuva, joka peilaa suomalaisia steretypioita kuten hiljaisuutta ja vaatimattomuutta, on saanut kaikupohjaa yli miljardin asukkaan Kiinassa. Kiinan suurkaupungeissa asuvien henkilökohtaisesta tilasta joudutaan usein tinkimään sosiaalisissa tilanteissa, eikä se kaikkia miellytä.

Finnish Nightmares on lähtenyt liikkeelle Kiinan sosiaalisessa mediassa ja sosiaaliselle kömpelyydelle on tullut jopa uusi mandariininkielinen termi "jingfen", joka tarkoittaa "henkisesti suomalaista".

Timesin haastattelema 22-vuotias naisopiskelija Li Xin sanoo Kiinassa olevan paljon hänen kaltaisiaan introverttejä.

– Kiinalaisessa yhteiskunnassa meitä pidetään hankalina ja outoina, kun todellisuudessa me vain emme nauti tarpeettomasta sosiaalisuudesta. Se on väsyttävää.

Korhosen tikku-ukko-tyylillä toteutetun sarjakuvan päähenkilö Matti joutuu jatkuvasti piinallisiin tilanteisiin. Times kuvailee Mattia hahmona, joka pelkää huomion kohdistumista häneen itseensä tai loukkaavansa jotain, jopa tuntematonta ihmistä.

"Hänen on pakko nousta bussiin, jonka hän vahingossa viittilöi pysähtymään, eikä hän mielellään pyydä esimerkiksi tiellään seisovaa ihmistä siirtymään."

"Matti punastuu herkästi", Times kirjoittaa.

The New York Times tavoitti Korhosen sähköpostilla. Korhonen on yllättynyt vuonna 2015 luomansa sarjakuvan saamasta suosiosta yleensä ja erityisesti kiinalaisten siihen osoittamasta mielenkiinnosta.

– Minun pitäisi varmaan opiskella kiinaa, että ymmärtäisin paremmin, mistä on kysymys, Korhonen vitsailee.

Timesin haastatteleman opiskelijan Song Zhengyaon mukaan kiinalaisia viehättää suomalaisuudesta välittymä "autenttisuus".

– Kiinassa esimerkiksi asiakkaiden ja pomojen tapaaminen vaatii ihmisiltä tiettyä teeskentelyä, vaikka kukaan ei välttämättä niin haluaisi tehdä. Finnish Nightmares näyttää vilpittömän ja rehellisen tavan olla.