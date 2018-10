Oulu sai vuoden 2025 asuntomessut – messualue rakentuu Hartaanselänrantaan

Hienoa, hyvä Oulu. Edelliset messut 2005 olivat laadullisesti korkeatasoisimmat, mitä koskaan on ollut. Rima on nyt todella korkealla. Jännityksellä odotetaan, löytyykö osaajia ja kokemusta viedä vaativa prosessi maaliin ja päästäänkö lähellekään edellistä tasoa. Odotukset on kovat