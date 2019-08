No jos elää koko elämänsä visusti salaillen kaapissa, niin eipä siitä kukaan tosiaan mitään tietäisi. Näinhän ennen tehtiin ja tuskinpa se oli kyseisen ihmisen kannalta kovinkaan hyvä ratkaisu. Se ei ole korostamista, jos on avoimesti sitä mitä on - se ei vain edelleenkään ole monelle mahdollista, vaikka Suomi on kehittynyt hurjasti lyhyessä ajassa. Näkeehän sen näistä kommenteistakin.

Homoja on tosiaan aina ollut. Tosin vielä 60-luvulla homous oli rikos, josta voitiin tuomita vankeutta. Lakia muutettiin, koska jotkut pitivät siitä meteliä. Ilmeisesti ei olisi saanut pitää meteliä. Olisi rikos varmaan vieläkin...

Pride ja homoilu ei muuten vaikuta sinun elämääsi mitenkään, joten en nyt ymmärrä miksi vaivaat päätäsi koko asialla.