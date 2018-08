Oulu-opisto nosti joidenkin kurssien hintaa jopa 30 prosenttia – rehtori pitää hintoja edelleen kohtuullisina

Osa Oulu-opiston ensi lukukauden kurssihinnoista osa on noussut huomattavasti viime vuoteen verrattuna.

Kalevaan otti yhteyttä lukija, joka olisi halunnut ilmoittautua kurssille. Intoa viilensi, kun kävi ilmi että kurssin hinta oli pompannut 75 eurosta 98 euroon.

Oulu-opiston rehtori Outi Lohi myöntää, että korotus on suuri. Hän kuitenkin huomauttaa, että opiston hinnoittelu on jatkuvaa tasapainoilua hinnan, osallistujamäärien ja kurssien kulujen välillä: esimerkiksi yhteensä 52 tunnin pituisella kielikurssilla opisto jää voitolle vain silloin, jos kurssi on lähes täynnä tai täynnä.

Muutoin ilmoittautumismaksut eivät kata edes opettajan palkkakuluja.

– Opiston arvovalinta on ollut, että tarjoamme myös niitä kursseja, jotka eivät täyty ääriään myöten. Esimerkiksi trendikieli espanjan kurssit ovat täynnä, mutta ruotsiin saadaan ehkä 12 osallistujaa. Ne kurssit, joilla on vähemmän osallistujia, jäävät usein miinukselle. Tappioita on kompensoitava jotenkin, yleensä suosittujen kurssien tuotoilla.

Viime vuonna kurssihintoja ei nostettu, joten tänä vuonna opisto päätyi keskustelujen jälkeen nostamaan tiettyjen kurssien hintaa.

Opisto on saanut palautetta ainoastaan kieltenkurssien hinnoista, vaikka joidenkin muidenkin kurssien hinnat ovat nousseet. Palautteen jälkeen opisto aikoo nyt keskustella siitä, voisiko se vielä jotenkin tulla hinnoissa asiakkaita vastaan.

Lohen mielestä kurssin kustannusta kannattaa miettiä tuntia kohden tulevan hinnan kautta. Esimerkiksi 52-tuntisen kielikurssin viikkotunnin hinnaksi tulee noin 1,70 euroa.

– Minusta se on edelleen kohtuullista, ja mielestämme kurssit ovat näilläkin hinnoilla kaupunkilaisille saavutettavissa. Lisäksi tietyistä kursseista esimerkiksi eläkeläiset ja työttömät saavat alennusta.

Oulu-opiston kurssi-ilmoittautuminen on lähtenyt käyntiin hyvin. Tänä vuonna kurssi-ilmoittautumiset porrastettiin useammalle päivälle, ja jokaisena ilmoittautumispäivänä ilmoittautumisia on tullut yli 1 000.

Vajaat 100 kurssia on jo täynnä, ja jonoa on esimerkiksi ompelukursseille ja joogiin. Lasten kursseilla, kielissä ja liikunnassa on vielä hyvin tilaa.

– Seuraamme jonoja ja teemme ensi viikolla päätöksiä mahdollisista lisäkursseista, jos jonottajia on paljon. Jonoon kannattaa ilmoittautua, koska aina tulee myös perumisia, Outi Lohi sanoo.

Ilmoittautuminen jatkuu syyskuun alkuun saakka.