Oulu-Koillismaan pelastuslaitos huolestunut yleistyneestä ilmiöstä: Ihmiset ajavat pysähtymättä onnettomuuspaikan ohi

Kansalaisia on myös kehoitettu olemaan kasaamatta ruuhkaa onnettomuuspaikoille ja ettei "siviilit" saisi olla turhan kiinnostuneita siitä, mitä kulloinkin on sattunut. Usein tuo "kiinnostus" vaan on ollut merkki auttamishalusta, mitä kaikki arvostelijat ei ole ymmärtäneet.