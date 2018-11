Oulu-Koillismaan paloasemien sisäilmaongelmat herättävät huolta – syöpätapauksia todetaan yhä nuoremmilla

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen astma- ja syöpätapausten määrä herättää huolta Oulun palomiehissä. Aikaisemmin syöpään ovat sairastuneet vanhemmat tupakoivat palomiehet, mutta viimeisimmät sairastuneet ovat olleet liikunnallisia ja terveellisiä elämäntapoja noudattaneita nuorempia palomiehiä.

– Sisäilmaongelmista oireilevia on palo- ja pelastustehtävissä ilmoitusten mukaan yli 60 työntekijää. Työnantaja on siirtänyt heidät muille asemille. Tiedossa myös on, että kaikki eivät edes tee Raksilassa ilmoitusta oireiluistaan ilmeisesti siksi, koska muuta sijoituspaikkaa ei ole, Oulun Palomiesyhdistyksen puheenjohtaja Pasi Mänty kertoo.

Palomiehet ovat viimeinkin saamassa helpotusta uusien asemien muodossa, mutta sisäilmaongelmille ja syöpävaarallisille aineille altistumiselle ei näy loppua. Tilanne on huonoin Oulun Raksilan keskuspaloasemalla sekä Kempeleen ja Kuusamon asemilla.

Ongelmat ovat pelastuslaitoksen johdon ja vuokranantajien tiedossa, mutta toimenpiteet tilanteen parantamiseksi etenevät hitaasti.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikön Heikki Levónin mukaan työnantaja tekee kaikkensa vaikean tilanteen parantamiseksi.

– Olemme tehneet muun muassa sisäilma- ja hiilidioksidimittauksia, joiden pohjalta olemme tehneet kyselyitä. Niiden perusteella olemme pystyneet suorittamaan erilaisia korjaustoimenpiteitä, Levón sanoo.

– Totta kai olen huolissani työntekijöiden terveydentilasta ja työkunnosta. Emme missään tapauksessa vähättele ongelmaa. Reagoimme aina heti, kun saamme luotettavaa tietoa, hän jatkaa.

Raksilan aseman sisäilmassa todettiin riittämättömyyttä jo vuoden 2002 kuntoarvioinnissa, mutta tilapäinen rakennus toimisto-, sosiaali- ja lepotiloja varten pystytettiin aseman pihalle vasta 2013. Kolmannen hankeselvityksen jälkeen päätettiin rakentaa uusi asema, joka on tarkoitus ottaa käyttöön 2020–2021.

– Toivon mukaan Raksilan aseman laastaroinnista otettaisiin oppia, ettei tilojen kuntoon laittaminen kestäisi näin pitkään muissa kunnissa, Mänty sanoo.

Tällä hetkellä Oulu-Koillismaalle on tulossa kolme uutta paloasemaa. Raksilan lisäksi Oulu saa uuden aseman Linnanmaalle. Taivalkoskelle uusi asema valmistuu ensi vuonna.

Männyn tavoin Levón painottaa pysyviä ratkaisuja laastaroinnin sijaan.

– Nämä asiat eivät kuitenkaan ratkea silmänräpäyksessä. Olemme tehneet monenlaisia toimenpiteitä, mutta aina ilmenee jotain uutta. Ongelma on äärettömän vaikea.