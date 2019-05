Oulu kaivelee 30 miljoonan lisäsäästöjä tälle vuodelle – edessä isoja investointeja ja velan kasvua

Jos tuollalailla johdettaisiin yritystä olisi se ollut konkurssissa jo aikaa sitten. Maahanmuutto, kulttuurikaupunki, rotuaarin kattaminen on vain osa suurista menoista joihin ei ole järjellistä selitystä. Kun ei ole rahaa ei voi kaikkea tehdä. Niin se vain on. Joukkoliikenteen ajojärjestelijänä toimiminen ja yritysten puolueellinen tukeminen. Käsittämätöntä toimintaa. Lisäksi veronmaksajat maksavat urheiluhalleissa sähköt, vesi ja lämmityskulut. Jäänajoista puhumattakaan. Ja vain tukeakseen ilmaista urheilua alle 18- vuotiaille. On sitten omia lapsia tai ei. Ja ainoana koko pohjolassa saati suomessa.