Opiskelijan vappu kestää tunnetusti pitkään – Olga Oinas-Panuma elää sitä ensimmäistä kertaa

Rotuaarin lavalla soi Volga ja sen edustalla tungeksii erivärisiin haalareihin pukeutuneita opiskelijoita. Teekkareiden fuksikisat ovat alkamassa. Niissä ratkaistaan fuksien uittojärjestys.

Seuraamaan on tullut myös Oulun yliopistossa ensimmäistä vuotta suomen kieltä opiskeleva Olga Oinas-Panuma. Hän on aloittanut ensimmäisen opiskelijavappunsa vieton jo huhtikuun 15. päivä.

– Välillä tuntuu, että tämä ei koskaan lopu, hän naurahtaa.

Kuudentoista päivän vappu alkoi piknikillä. Väliin on mahtunut myös baaribileitä, vappusuunnistus ja juhlia Teekkaritalolla. Kohokohdaksi hän mainitsee oman ainejärjestönsä järjestämät fennistisitsit.

Yksinkertaistettuna sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, joissa syödään, lauletaan juomalauluja ja pidetään puheita, joskus seurataan myös ohjelmaa.

Lisäksi Oinas-Panuma on taittanut matkaa Wesibussissa, jonka ideana on siirtyä paikasta toiseen keskeyttämättä bileitä. Bussi kulkee yliopiston ja keskustan väliä numerolla 69 ja siellä on idean mukaisesti käynnissä täysimittaiset bileet.

– Musiikki on isolla, siellä lauletaan ja se ajaa vähän minne sattuu. Bussi, johon on tuotu bileet, on jo ajatuksenakin todella hauska, hän sanoo.

Opiskelijat kuulevat tunnetusti paljon tarinoita vapun myyttisyydestä ennen kuin pääsevät kokemaan sen itse. Oinas-Panuma kertoo odottaneensa ennakkoon opiskelijavapulta poikkitieteellistä ja sosiaalista menoa ja sitä, että pääsisi tutustumaan uusiin ihmisiin.

– En ole hirveästi ennen tätä juhlinut vappua, niin tämä on minulle uusi juttu.

Vappu on myös onnistunut vastaamaan hänen odotuksiaan.

– Meillä on ollut tosi hauskaa.

Vapputapahtumia tuntuu Oulun kokoisessa opiskelijakaupungissa olevan lähes joka lähtöön.

– Jos ei ole tottunut juhlimaan, voi tulla yllätyksenä, miten rankkaa tämä on. Ketäänhän ei tietenkään pakoteta osallistumaan, vaan ihmiset voivat mennä sinne, mihin kiinnostaa, Oinas-Panuma sanoo.

Vaikka varsinainen vappu on oikeastaan vasta huomenna keskiviikkona, opiskelijavappu alkaa olla jo maalissa.

Tänään Oinas-Panuman suunnitelmissa on osallistua Franzenin patsaan lakitukseen ja käydä katsomassa teekkareiden uittoja – suomen kielen opiskelijat kun eivät teekkareiden tapaan pulikoi.

Vapun viimeinen rasti on oman ainejärjestön vappusauna tänään illalla.

– Siihen se varmaan sitten päättyy.

Vaikka vappu on tuntunut päättymättömältä ja haalarit pysyneet kuin liimattuina päällä, Oinas-Panuma aikoo jaksaa loppuun asti.

– Ei sellaista oloa ole oikeastaan missään vaiheessa tullut, että tämän toivoisi loppuvan. Olen sosiaalinen ja menevä ihminen ja jaksan kyllä, hän sanoo.