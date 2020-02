Noin 30 mielenosoittajaa puolusti Hietasaaren metsiä Oulussa

Kaikkihan eivät ymmärrä mitä termi "metsä" tarkoittaa. He kuvittelevat että metsäviljelmät ovat nitä oikeita metsiä, eivätkä käsitä miltä metsän luonnonnollinen tila näyttää. Ekosysteemi toimii vain luonnontilaisessa metsässä, jossa biodiversiteetti kukoistaa ja luonto voi hyvin. Mutta Hietasaarihan tullaan päällystämään muovimaailmalla, halusivatpa Oululaiset pitää luonnon lähellä tai eivät. Kaiken alleen hukuttavaa melua, saastetta, asfalttia, tungosta, ruuhkaa, roskaa, saastaa. Lintujen pesintä estetään, rauhoittava ympäristö tuhotaan. On siinä idiotismia taas Oulun päättäjiltä. Järjellisesti toimivat kaupungit rakentavat huvipuistonsa kaupunkien ulkopuolelle, jossa on tilaa parkkialueille ja liikenteelle.