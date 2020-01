Nightwishin coverbändi huhtikuussa Ouluun? – Teatrian mukaan "Venäjällä tunnettu" Nevski & The Prospects saapuu juhlistamaan Nightwishin albumin julkaisua

"Venäjällä tunnettu" Nevski & The Prospects saapuu Teatrialle juhlistamaan Nightwishin albumin julkaisua.

Huhtikuun kymmenes päivä Nightwish julkaisee yhdeksännen studioalbuminsa Human. :II: Nature.

Samana päivänä oululaisia hellitään, sillä Oulun Club Teatrialla saadaan kuulla Nightwishin kappaleita.

Teatrian tiedotteen mukaan "Venäjän tunnetuin Nightwish-coverbändi" Nevski & The Prospects saapuu albumin julkaisujuhliin esiintymään.

Tietoa mystisestä coverbändistä ei kuitenkaan internetistä löydä. Mistä on kyse, promoottori Marco Järvenpää?

– Enhän minäkään bändiä sen kummemmin tiedä. Idea tuotiin minulle tutun tutun kautta ja tartuttiin siihen heti, että kyllä me tämä nyt tehdään.

Vetääkö coverbändi vertojaan Nightwishille?

– Nämähän ovat aina hirveän subjektiivisia makukysymyksiä. Kyllähän originelli on aina originelli. Nightwishissä tykkään Marko Hietalan äänestä, joka tuo hyvää kontrastia musiikkiin. Ehkä Wish I had an Angel on oma suosikkini.

Club Teatrian keikkajulisteessa lukee Jalometalli proudly presents. Oululainen metallifestivaali järjestettiin viimeksi kesällä 2016.

Nevski & The Prospects -yhtyettä ei löydy verkosta. Tarkoittaako tiedotteenne ”Venäjän suosituin Nightwish-coverbändi” sitä, etteivät Nightwish-coverbändit Venäjällä ole järin suosittuja?

– Ihan hyvä kysymys. En mää nyt nuin ajattelis asiaa.

Kun Nightwish julkaisee levynsä, kummilla on silloin kivempaa: niillä jotka kuuntelevat uutta levyä kotona vai niillä jotka kuuntelevat coverbändiä Teatrialla?

– Niillä, jotka meille tulevat kuuntelemaan coverbändiä. Livemusa on aina livemusaa.

Nightwishin keikkakalenterissa näkyy olevan tyhjää 10. huhtikuuta. Mitä tästä sanot?

– Eivät ole keikalla silloin.

Olette tiedottaneet coverbändin keikasta hyvissä ajoin?

– Kyllähän näitä kannattaa julkaista hyvissä ajoin. Ihmiset saavat suunnitella, mitä haluavat tehdä.

Lippujen myynti alkaa 20. päivä. Paljonko liput maksavat?

– Hinnat ovat alkaen 34,90 euroa.