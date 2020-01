Neljän auton ketjukolari aiheutti haittaa Pohjantiellä, nyt liikenne kulkee normaalisti

Kyllä Se kaistaremppa onnistui, mutta kun siltojen kantavuus ei riittänytkään ja nyt täytyy rakentaa uudet sillat. Et nähtävästi tiedä, että siinä on nyt siltatyömaa ja kaikki liikenne ohjataan yhden sillan kautta, sen vuoksi tuossa on kolareita useasti. No joo kun pidettäisiin kuunnon turvavälit niin ei kolisisi.