Naurua, itkua ja suuria tunteita – Jukka Takalo ja Matti Patronen kääntävät ja kaulivat iltamayleisöä komiikan ja musiikin voimalla

Koomikko Matti Patronen ja poppari Jukka Takalo kääntävät auton nokan kohti Rovaniemeä. Matkalla haukiputaalaiset velikullat punovat keskiviikon Kuoliaaksinaurattaja ja kuplettielvyttäjä-iltamakiertueen juonta.

Rovaniemellä Patronen ja Takalo antavat kyytiä lappilaisten traumoille sekä kääntävät ja kaulivat yleisöä.

– Pääasia on viihdyttää ilman erityistä agendaa. Kun saamme ihmiset iloisiksi, viha ja ankeus jäävät tappiolle, kaksikko kertoo.

Takana Patrosella ja Takalolla on iltamakeikkaputki ja edessä vaihtuvia maisemia eri puolilla Suomea huhtikuun loppuun saakka.

Popparin ja koomikon työsuhde sai alkunsa, kun Patronen muutti Haukiputaalle Takalon naapuriin 2015.

Ensimmäinen yhteistyö oli Koomikot ilman rajoja -hyväntekeväisyystapahtuma. Takalo veti stand up -esitysten lomaan vartin baarikeikkasetin ja se tuntui toimivan hyvin.

Jatko-osa yhteistyölle oli järjestetty Antaa hyvän kiertää -tapahtuma Valkeassa. Patronen juonsi ja Takalo osallistui paneelikeskusteluun.

Syntyi ajatus yhteisestä keikasta. Ensimmäiset iltamat vietettiin Haukiputaan Teatterikuopassa viime vuoden tammikuussa.

– Nyt iltamat on vasta toden teolla alkanut elämään.

Takalo vertaa iltamia televisiosta tuttuihin keskusteluohjelmiin; on musiikkia, komiikkaa ja ajankohtaista jutustelua.

– Paitsi en ole vielä törmännyt konseptiin, jossa parina on muusikko ja koomikko, Takalo huomauttaa.

Iltamien ohjelmarunko pysyy kutakuinkin samana, mutta ilta voi saada yllättäviä käänteitä. Esimerkiksi Taivalkosken keikalla yksi ohjelmanumero jäi pois, kun Iijoki ja Päätalo veivät mukanaan.

Kitaralla säestävä ja laulava Patronen kiikkuu keikoilla oman mukavuusalueen ulkopuolella. Takalo puolestaan ottaa Patrosen roolin kertojana ja naurattajana. Iltaman genre antaa paljon anteeksi, Patronen kertoo.

–Vaikka meillä on työnjako, ja tiedän, minkä jutun Matti kertoo tietyn kappaleen jälkeen, suola tulee siitä, kun pystymme yllättämään toisemme.

Illan keikan esiintyjät purkavat kotimatkalla tai hotellihuoneessa ja kelaavat, mitä tulikaan tehtyä.

– Kerran Matti oli huolissaan, kun kehuskelin häntä liiaksi. Siitäpä syntyikin idea Matin seuraavalle stand up -keikalle. Kehuminenhan on perinteistä oululaista vittuilua.

Takalo on saanut kitaraoppinsa Martinniemen työväentalon lavalla, tosin silloin soitettiin enemmän Hurriganesien biisejä kuin kuplettisävelmiä. Ensimmäinen kosketus iltamiin tapahtui samaisessa talossa, kun koko kylä kokoontui viettämään yhdessä ohjelmallista iltaa.

Lauluntekijä haki paikallisesta kulttuurista uusia ideoita musiikkiin muutettuaan takaisin synnyinseudulle kymmenen vuotta sitten. Tosissaan Takalo perehtyi kuplettiperinteeseen, rytmeihin, soundiin ja teksteihin tehdessään Maakinen Mysteeri Trio -kuplettilevyn vuonna 2013.

– Minusta tuntui, että lauluissa voisin kertoa muutakin kuin jäätelöstä ja tytöistä. Esimerkiksi Jokainen on vähän homo on poppia, mutta sisällöllisesti se on kupletti.

Patronen yhdistää iltamat vanhoihin suomalaisiin elokuviin ja kupletin eritoten Tapio Rautavaaraan.

– Iltamaperinteeseen kuuluu ilottelun lisäksi koskettavat biisit ja jutustelu. Tarkoitus ei ole koko ajan naurattaa yleisöä kuoliaaksi, Patronen kertoo.

Yhteistyö on poikinut uusia biisejä. Perjantaina Takalolta ja Patroselta ilmestyy single, ja jos apuraha napsahtaa kohdalle, miehet tekevät yhteisen kuplettilevyn.

– Panimme videokameran päälle ja single Aurinko, peltikatto, villapaita ja olkapää syntyi yhteistyönä kuin tyhjästä. Homma saattaa vielä helposti leviä audiovisuaaliselle puolelle, Takalo virnuilee.

Iltamien ohessa taiteilijat keikkailevat ”vapaapäivinä” tahoillaan. Patronen lähtee stand up -koomikoiden kelkkakiertueelle maaliskuun lopussa Lappiin ja odottelee muun muassa Nelosella nähdyn Kummeleiden Kontio & Parmas -komediasarjan toisen tuotantokauden kuvauksia. Patronen esittää sarjassa uusnatsi Seppo Ruususta.

Takalo laulaa ensi lauantaina Yle TV1:n SuomiLovessa.

– Keikkailu ei ole raskasta, kun emme pelaa viinan kanssa. Haen endorfiinit hiihtämällä Martinniemen maisemissa, ja Matti saa voimia avantouinnista ja lumihangessa pyörimisestä.

– Se tässä keikkailussa on kivaa, että Jukan fanit saavat minut kaupan päälle ja toisinpäin.