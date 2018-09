Naapurin koira kävi kytkettynä olleen pohjanpystykorvan kimppuun Haukiputaalla – poliisi tutkii asiaa

Haukiputaalla asuva perhe koki tiistai-iltana kauhunhetkiä, kun naapurin koira hyökkäsi perheen pohjanpystykorvan kimppuun. Pohjanpystykorva oli kytkettynä talon pihalla.

– Sekarotuinen, susikoiran näköinen koira kävi meidän koiramme kimppuun ja raateli sen päivystyskuntoon. Koira kävi ensin meidän koiramme kurkkuun kiinni ja lopulta raateli sen korvan, haukiputaalainen mies kertoo.

Mies ei ollut itse paikalla hyökkäyksen tapahtuessa, mutta hänen vaimonsa ja parikymppinen poikansa näkivät tilanteen. He yrittivät saada väkisin sekarotuista koiraa irti pohjanpystykorvasta siinä onnistumatta. Naapurista tullut mies yritti myös saada koiraa irti turhaan.

Koira raateli pohjanpystykorvalta korvan verille. Korva repeytyi useasta kohdasta ja koira sai yhdeksän tikkiä eläinlääkärissä. Lisäksi koiralle tuli suuhun haavaumia.

Miehen mukaan naapurilla on sekarotuisen koiran lisäksi myös laumanvartijakoira. Laumanvartijakoira on käynyt kerran aikaisemmin miehen koiran kimppuun ja sekarotuinen on myös aikaisemmin yrittänyt hyökätä koiran kimppuun.

– Naapuri on asunut tässä kolme kuukautta ja nyt on jo kolmas kerta, kun koirat käyttäytyvät aggressiivisesti. Laumanvartijakoira oli myös ärjynyt ja hyökkäillyt ohi pyöräillyttä nelivuotiasta tyttöä kohti. Pelottaa asua täällä, mies sanoo.

Mies on tehnyt asiasta rikosilmoituksen poliisille.

Rikoskomisario Nina Similän mukaan asiaa tutkitaan nimikkeellä eläimen vartioimatta jättäminen.

– Tällaisissa tapauksissa eläinlääkärin arvio on usein paikallaan. Eläinlääkäri käy tekemässä eläinsuojelutarkastuksen ja tutkii, onko kyseessä poikkeuksellisen aggressiivinen eläin, Similä sanoo.

Similän mukaan tällaisissa asioissa seurauksena on usein sakkorangaistus, mutta asia voi päätyä myös syyttäjälle.

Haukiputaan tapauksen tutkinta on alkuvaiheessa.

Kesän aikana on uutisoitu useista koirahyökkäyksistä. Myös Kennelliitto on huolissaan asiasta.