Muiden uskontojen läsnäolo voi olla hyväksi Suomen kristityille, sanoo Oulun hiippakunnan seuraava piispa

Jokaisen eliitin virkaan valitun täytyy nuoleskella monikulttuuria kansaa halveksivilla lausunnoillaan. Maassa yleistyvä toinen uskonto on samalla poliittinen ja oikeudellinen järjestelmä, joka valtaa yksinoikeudella alueita ja josta eroaminen on mahdotonta päinvastoin kuin suomalaisten kansankirkosta. Rauhanomainen kristillisyyttä tukeva rinnakkaiselo on mahdotonta. Kansa on kristillisempää kuin kansankirkon johtajat samoin kuin kansa on kansallismielisempää kuin poliittiset eliittiin kuuluvat päättäjät, jotka pyrkivät hävittämään kansallisen kulttuurin, uskonnon ja itse kansankin.