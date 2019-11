Syntynyt pöhinää, joo, ihan valtiovallan toimesta, kun pitkän matematiikan asemaa yo-kirjoituksissa on painotettu aivan kohtuuttomasti. Takana tietenkin ict- ja peliala, jotka ovat onnistuneet lobbauksessaa erinomaisesti. Hyvähän se on, jos kouluaineita luetaan, mutta kun on kysymys 0-summapelistä: lisää jollekin on muilta pois. Erityisesti vieraiden kielten opiskeluinto on historiallisen matalalla. Millähän kielellä niitä koodeja väännetään, kun ei ole kielitaitoa. Ja kyllä sitä yleistietoa maailmastakin tarvitaan eli reaaliaineet ovat yleissivistyksen runko.