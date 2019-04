Muhoksen kunnanhallituksen luottamus punnitaan maanantaina – käräjilläkin vetämässä haastehakemus kunnan johtoa kohtaan

Muhoksen kunnanvaltuusto saa maanantai-iltaiseen kokoukseensa käsiteltäväksi aloitteeen tilapäisen valiokunnan perustamisesta selvittämään, nauttiiko kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto valtuuston luottamusta.

Aloitteen on allekirjoittanut seitsemän valtuutettua, mikä ylittää vaadittavan neljäsosan määrän. Muhoksen valtuustossa istuu 27 valtuutettua.

Muhoksen hallintopäällikkö Rauno Piippo sanoo, ettei tiedä tarkkaan, mistä on kyse.

– Olemme pyytäneet, että perusteet esitettäisiin valtuuston kokouksessa. Nyt puhutaan vain yleisesti epäluottamuksesta. Hallinnonkin näkökulmasta tilanne on ongelmallinen, kun perusteet eivät ole tiedossa, Piippo totesi.

Kuntalain mukaan valtuusto voi erottaa luottamushenkilöitä kesken vaalikauden, jos he eivät nauti valtuuston luottamusta.

"Aloitteen takana laaja joukko"

Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on Jari Sirkko (vas.). Muut allekirjoittajat ovat Pekka Kähkönen (vas.), Eero Suomela (vas.), Minna Nieminen (sd.), Heidi Pöykiö (ps.), Pasi Brotkin (ps.) ja Anu Plaketti (ps.).

– Tyytymättömien joukko on laajempi kuin nämä seitsemän valtuutettua, hanke on tullut laajemmalta pohjalta. Tässähän on vain reilu neljäsosa eli minimi vaadittavasta, Sirkko sanoo.

Sirkko ei suostu tarkkaan paljastamaan, mistä on kyse.

– Montakin syytä on tässä takana. Annamme perusteet maanantaisessa valtuuston kokouksessa, joten ne eivät vielä ole julkisia ja saattavat tulla osalle valtuutetuista yllätyksenä.

Muhoksella esitettiin tilapäisen valiokunnan perustamista viimeksi vuosi sitten toukokuussa.

– Luottamuspulaa esitettiin silloin tarkastuslautakuntaa, itse asiassa sen puheenjohtajaa kohtaan, mutta hanke kaatui äänestyksessä. Nyt on käsillä toinen kerta, ja asioita on kasaantunut pöydälle entistä enemmän.

Jos tilapäinen valiokunta päätetään perustaa, sen jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Myös haastehakemus vetämässä

Kunnanvirastossa kuohuu muutenkin sen verran, että oikeussalia kohti ollaan menossa.

Oulun käräjäoikeuteen on jätetty 9. huhtikuuta haastehakemus nimikkeellä tietosuojarikos.

Asianomistaja on kunnan hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka.

Haaste kohdistuu kunnanjohtaja Jukka Syvävirtaan, hallintopäällikkö Rauno Piippoon, kunnanhallituksen jäseniin Kirsti Airaksinen, Teuvo Pikkuaho, Petri Holm, Katri Hyvärinen, Veli Paasimaa, Anneli Rissanen sekä valtuutettuihin Eija Jurvanen, Jarmo Markkanen ja asianajaja Harri Ojala.