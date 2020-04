Missä on Casper? Oulun Ritaharjussa kadonnutta puhuvaa papukaijaa on etsitty jo päivien ajan

Ritaharjun alueella on jo useita päiviä etsitty kadonnutta Casper-papukaijaa. 15-vuotias afrikanharmaapapukaija Casper lennähti pakoon tiistaiaamuna kotoaan Pohjois-Ritaharjusta, eikä siitä ole sen jälkeen tehty yhtään varmaa havaintoa.

Casperin omistaja Paula Lipponen kertoo, että lintua on etsitty kymmenten vapaaehtoisten voimin, mutta toistaiseksi tuloksetta. Vapaaehtoisia on tullut runsaasti, kun Lipponen julkaisi Casperin katoamisilmoituksen sosiaalisessa mediassa.

– Casper saattaa nyt hakeutua lämpimään, eli ihmisten kannattaa katsoa pihapiiristä kaikki rakennukset.

Lipponen kertoo, että Casper on puhuva papukaija, eli se osaa esimerkiksi sanoa oman nimensä ja matkia kuulemiaan ääniä. Ulkona kylmissä olosuhteissa se ei välttämättä kuitenkaan puhu.

– Casperin äänen tunnistaa siitä, että se päästää sellaisia vihellyksiä, joita ei muista linnuista kuulu.

Kooltaan kadonnut papukaija on noin kyyhkysen kokoinen. Lintu on muuten harmaa, mutta sen pyrstö on punainen. Värikäs pyrstö erottuu hyvin linnun lentäessä.

Omistajan mukaan Casper on nyt nälkäinen, eli sitä kannattaa pyrkiä houkuttelemaan ruoalla, mikäli lintu tulee vastaan. Hyviä tähän tarkoitukseen ovat esimerkiksi banaanit, erilaiset keksit ja juusto, mikä on Casperin suurta herkkua. Lisäksi Lipponen pyytää, että havainnoista ilmoitetaan hänelle puhelimitse numeroon 044 313 4669.