Minkki tekee ympäristössä tuhojaan – lakimuutoksen myötä haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltua eläintä tehopyydetään Oulun kaupungin alueilla

Pyytäkää Minkit pois ulkosaaristosta, jne. mutta jättäkää suisto-alueille muutaman neliökilometrin alueella niitä jäljelle, niin Oulun lokki-ongelma poistuu kuin itsestään vuosiksi. Lokki-ongelmassahan on kyse siitä, että kun aikuinen lokki etsii ruokaansa ihmisten keskuudesta, se on opittua asiaa ns.vanhemmiltaan eli emolokki opettaa jälkikasvuaan etsiin ruokaa sieltä, mihin itsekin on oppinut menemään ruokaa tarvitessaan. Tällainen ketju kun katkaistaan, lokit kauempana merellä pesiessään oppivat syömään meren antimia, mikä on lokkien luontaista ruoan hankintaa ja siten loppuu torinkin kulmilla pyörivien lokkien määrä taatusti. Niin, tasapainoiluahan on aina ihminen vastaan luonto, mutta jonkinlaisen tasapainon saadakseen on joskus tehävä ns.radikaalisia toimenpiteitä.. Eihän tietty Minkki säästä mitään elin-alueellaan, mutta ne harmittomat eläin/lintulajit jotka ovat luontaisesti suisto-alueiden eläjiä -palaa luontaisille alueilleen ja näin luonnon tasapaino on siten kohdillaan.. Niin, kunhan "työ on tehty" -jäljellä olevat minkithän voi sitten sitten pyytää pois haittaa tekemästä, eiks vaan..