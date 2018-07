Epätoivoisen nuoren ihmisen tekemiä asioita joita nuori itse ei voi edes sanoa miksi hän tekee niitä. Lapsuuden ja siitä seuranneen koko elämän turvattaomuus saa aikaan sen, että nuori elää jossain epätodellisessa maailmassa jossa hän ei edes itse tiedä kuka hän on. Kun hän joutuu vankilaan niin siellä sitten on vanhemmat kokeneet rikolliset jotka antava hänelle arvomaaliman jonka mukaa hän alkaa elää. Jos nuorella olisi ollut edes yksi turvallinen aikuinen lapsuudessaan niin kaikki voisi olla toisin. Omasta lapsuudestani muistan sen kun minut lähetettiin naapurikylälle perheeseen vanhusten luokse. En tiennyt itse , että minun tulee myös jäädä sinne. Olin silloin noin 10-vuotias ja muistan sen kun minulle oli ostettu oikein uusi sänky ja kerrottiin, että seuraavana syksysynä menen sen kylän kouluun. Siitä käsitin että minun täytyy jäädä sinne. Menin takaisin kotiini ja äitini lähetti minut taas takaisin vanhusten luo. Olen konkenut paljon elämässä ja viimeisen vuoden aikana minulta on hoidettu kaksi erilaista syöpää. Lapsuuden äitini hylkääminen on kuitenkin raskaana mielessä. Äitini kuoli viime syksynä. En ole tavannut häntä 8-vuoteen. Hän pyysi kuolinvuoteellaan anteeksi ja sanoin hänelle. Kaikki on hyvin nuku rauhassa. Tyttäreni kysyi minkä takia sanoit hänelle niin johon vastasin. Me ei olla samanlaisia kuin hän.