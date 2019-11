Mies hyväksikäytti kahta tyttöä Oulussa, tarjosi lapselle alkoholia heikentääkseen tämän harkintakykyä – oikeus tuomitsi vankilaan

Kahta tyttöä Oulussa viime keväänä hyväksikäyttänyt mies on tuomittu vankilaan.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi maanantaina Ahmed Khalif Mohamedin kolmeksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Vuonna 1986 syntynyt Mohamed oli sukupuoliyhteydessä 14-vuotiaan lapsen kanssa viime tammikuussa Oulussa. Hän käytti hyväkseen sitä, että lapsi oli vahvan päihtymistilansa vuoksi tiedottomassa ja avuttomassa tilassa eikä hän kyennyt puolustamaan itseään tai ilmaisemaan omaa tahtoaan.

Lapsi oli syönyt huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä ja juonut alkoholia ennen kuin hän meni miehen asunnolle.

Tuomittu riisui nukkuneen lapsen alushousut, kosketteli häntä ja raiskasi hänet. Teko keskeytyi kun lapsen kaverit heräsivät ja käskivät miestä lopettamaan.

– Raiskaus on ollut törkeä, koska asianomistaja on ollut alle 18-vuotias, asianomistajan ja vastaajan välinen ikäero on ollut suuri, teossa on käytetty hyväksi asianomistajan avutonta tilaa ja vastaaja on lopettanut tekonsa vasta, kun muut ovat puuttuneet siihen, oikeus perusteli ratkaisuaan.

Se piti myös lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä törkeänä siksi, että se sisälsi sukupuoliyhteyden, osapuolilla oli suuri kehitys- ja ikäero ja kyse oli puhtaasta hyväksikäyttöteosta.

Oikeus määräsi miehen maksamaan uhrilleen henkisestä kärsimyksestä 4300 euroa. Lisäksi hänen pitää maksaa uhrin asianajokuluja noin 2800 euroa. Hänen omat noin 12500 euron oikeuskulunsa maksetaan valtion varoista.

Mies oli vapautensa menettäneenä viime keväänä runsaan kuukauden ajan. Lisäksi hän oli tehostetussa matkustuskiellossa. Käräjäoikeus määräsi, että hänet pitää vangita ja passittaa Oulun vankilaan.

Toinen uhri oli 15-vuotias tyttö

Mies tuomittiin maanantaina myös toisesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän oli sukupuoliyhteydessä 15-vuotiaan tytön kanssa viime helmikuussa Oulussa. Lisäksi hän kosketteli tytön rintoja, pakaroita ja sukupuolielintä seksuaalisessa tarkoituksessa.

Oikeuden mukaan mies tarjosi ennen tapahtumia tytölle alkoholijuomaa heikentääkseen tämän harkintakykyä ja käytöskontrollia.

Syyttäjän mielestä mies syyllistyi myös törkeään raiskaukseen. Syyttäjä väitti, että mies olisi riisunut tytön housut ja ollut tämän kanssa sukupuoliyhteydessä vaikka tyttö sanoi toistuvasti, ettei hän tahdo sitä ja lisäksi tyttö yritti vastustaa yhdyntää.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen törkeästä raiskauksesta. Sen mielestä asiassa jäi syyksilukemisen edellyttämällä varmuudella näyttämättä, että mies olisi käyttänyt väkivaltaa tai väkivallalla tai muutoin uhkaamalla tai avutonta tilaa hyväksikäyttäen pakottanut tytön sukupuoliyhteyteen.

Se langetti miehelle rangaistukseksi kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rangaistuksesta päättäessään oikeus otti sitä alentavana huomioon miehelle samana päivänä langetetun kolmen vuoden vankeusrangaistuksen.

Oikeus määräsi miehen maksamaan tytölle henkisestä kärsimyksestä 3500 euroa. Lisäksi hänen pitää maksaa tämän oikeuskuluja noin 4500 euron edestä.

Kummassakaan jutussa uhrit ja mies eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Käräjäoikeus määräsi molempien tapausten oikeudenkäyntiasiakirjat ja lasten henkilöllisyyden salassa pidettäväksi 60 vuoden ajaksi. Ne käsiteltiin oikeudessa ilman yleisöä. Oikeus kertoi tuomioistaan maanantaina julkisella selosteella. Ne olivat yksimielisiä.