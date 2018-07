Merikosken kalatiellä vilinää – patoluukkujen aukaisu innosti kaloja

Tässä se nähdään. Oulujoen lohiportaita/reittiä jo suunniteltiin aikanaan 1930-luvulla, mutta merkittäviä lohen reittiä ei koskaan ole saatu tehtyä. Yhtiö on vienyt ihmisten pääelinkeinon aikanaan. Jotenkin se on tuntunut turhalta, että pienet rakennelmat joen uomassa, vain muutama, on pilannut koko joen merkittävimmän kalakannan. Näin se on tapahtunut myös Ii-joessa. Olisiko jo aika palauttaa vedet ja kosket vapauteen, koska energiaa voidaan jo tuottaa monella muulla eri tavalla. Minnehän se raha on mennyt näiden vuosikymmenien aikana?