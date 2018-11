Sankivaarassa on ensilumenladun rakennustyöt viimein pikku pakkasten tultua aloitettu. Sitä, milloin alueelle päästään hiihtämään, ei isännöitsijä Petri Yli-Pyky Oulun kaupungin liikuntapalveluista uskalla vielä luvata.

– Hyvässä vauhdissa siellä on hommat. Perjantaina ehkä osataan arvella, milloin siellä voisi olla valmista. Koskaan ei voi tietää, mitä sattuu. Toivotaan että koneet kestää, eikä tule viivästyksiä.

Hän muistuttaa, että ensilumen ladun valmistumista kannattaa seura Oulun kaupungin nettisivulta osoitteesta www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/ladut. Liikuntapalvelut tiedottaa myös omilla sivuillaan ja Facebookissa.

Sankivaaran ensilumenlatu tehdään viime talvelta varastoidusta lumesta, joka pysyy kesän yli lumikasojen päälle laitettujen sahanpurujen ansiosta. Koska menetelmä on ollut käytössä samassa paikassa jo kymmenisen vuotta, maahan on muotoutunut pienoinen ikirouta, mikä osaltaan estää lunta sulamasta.

Keskilämpötilan täytyy olla korkeintaan nollan kieppeillä jonkin aikaa ja maan ehtiä jäähtyä ennen kuin menneen talven lumia voidaan alkaa levittää noin 1,5 kilometrin mittaiseksi laduksi. Matka on hieman pidentynyt aiemmasta.

– Sitten kun lumipatti on paikoillaan, kestää tulla suojasäitä, eikä lumi kovin nopeasti sula. Yöpakkaset auttavat paljon säilyvyydessä. Tietysti jos kovasti alkaa sataa vettä, latu on parempi sulkea, koska koneajo ei ole silloin järkevää. Ladun pitää myös olla turvallinen käyttäjille, Yli-Pyky sanoo.

Erikoisen lämmin syksy on myöhästyttänyt ensilumenlatua jonkin verran. Muutamana viime vuotena hiihtämään on päästy aikaisemmin, esimerkiksi viime syksynä jo marraskuun alussa. Joinakin vuosina latu on päästy avaamaan näihin samoihin aikoihin.

– Olosuhteiden mukaan täytyy mennä. Olisi arveluttavaa alkaa tehdä latua sulaan maahan.

Tulevan talven hiihtoreitit kaupungin alueella pysyvät pääosin ennallaan. Raitotien alituksen valmistuttua nyt pääsee taas Haapalehdosta Kivikkokangas–Rannanperä-reitille, kun se oli viime talven pois käytöstä tietöiden takia.

– Luultavasti jo tänä talvena pääsemme ajamaan latua Jääli–Hönttämäki-välille. Se on valmistumassa, mutta aikataulusta en osaa tarkalleen sanoa. Siinä tulee 8,7 kilometriä uutta, valaistua kuntolatua, Yli-Pyky kertoo.