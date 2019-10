Kahta veljestä vastaan on käytetty Oulussa runsaan kuukauden sisällä jo kolmesti ampuma-asetta. Poliisi on vaitonainen.

Mitä oikein on tapahtunut, Janne H. (nimi on muutettu)?

– Tässähän on tappomeininki. Emme veljen kanssa tiedä, mikä lopullinen syy on. Viimeksi tällä viikolla tulivat veljen kotiin ja ampuivat kuusi kertaa ikkunan läpi. Veljellä on kaksi pientä lasta. Onneksi ei oltu kotona.