Massiivisen hakekasan kytöpaloa sammutettiin yön yli Oulun Taskilassa – hake oli syttynyt itsekseen

Nykyaikainen poltto on täysin puhdasta, jätepuun poltto on erittäin kannattavaa, sanottiin aikoinaan, että pelletti ym. kone on rahan teko kone.

Puu on uusiutuva luonnonvara, mutta nykyinen hallitus on tehnyt siitä raaka aine tehtaat Suomessa Kiinalaisille ja Amerikkalaiselle suurteollisuudelle joka raaka-aineeksi jalostettuna valtamerilaivoilla kuskataan Norjan satamien kautta maailmalle, uutta rataa pitkin. Suomessa työllistää tuhat ja muualla satoja tuhansia työntekijöitä.