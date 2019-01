Massiivisen hakekasan kytöpaloa sammutetaan Oulun Taskilassa – energiaksi tarkoitetun hakkeen tuhoutumisesta koituu mittavat tappiot

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen yksiköt ovat sammuttaneet koko yön ajan suurta hakekasaa asti Oulun Taskilassa.

Päivystävä palomestari Marko Hottinen kertoo, että hake oli syttynyt itsestään palamaan kasan keskeltä. Palo on edennyt turvepalon tapaan kytemällä.

Kasa on 22–25 metriä leveä, 8–10 metriä korkea ja noin sata metriä pitkä. Paikalla on kaksi kaivinkonetta ja kaksi kauhakuormaajaa, jotka levittelevät kasaa.

– Purkaminen vie aikaa, kun kasa on niin hankalan mallinen. Se pitää purkaa alhaalta käsin, Hottinen sanoo.

Uusia palopesäkkeitä on tullut esiin sitä mukaa, kun kasaa on avattu. Taskilassa on ollut illasta asti vähintään kaksi säiliöautoa ja yksi sammutusauto sammuttamassa paloa.

Kasassa on yhteensä tuhansia kuutioita haketta. Ainakin kolmasosa hakkeesta tuhoutuu sammutustöiden yhteydessä käyttökelvottomaksi.

– Kasassa on useiden satojentuhansien eurojen edestä energiapuuta, Hottinen sanoo.

Palo syttyi Taskilassa sijaitsevalla isolla läjityskentällä, josta haketta ajetaan Toppilan voimalaitokseen.

Itsestäänsyttymisen taustalla on se, että hakekasan sisällä on ollut erilaisia kosteustasoja sekä kasan tiiviys on vaihdellut. Tällöin kasan sisällä on muodostunut käymisreaktio.

– Kun tiivistä kasaa on alettu avaamaan, sinne on päässyt ilmaa ja hake on syttynyt.

Sammutustöiden arvioidaan jatkuvat perjantaina pitkälle päivään saakka. Hottisen mukaan on mahdollista, että kasasta löytyy kytöpaloja vielä seuraavinakin päivinä.

Hälytys palosta tuli noin kello 18 torstaina.

Juttua täydennetty 4.1. kello 7.12.