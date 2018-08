Mannerheiminpuisto pesee kasvonsa remontissa – puisto saa pelipaikkoja ja erikoisvalaistuksen

Oulun kaupunginvarikolla Tuirassa on jäljellä enää murto-osa niistä toiminnoista, joita siellä on aiemmin tehty. Vielä jäljellä olevien toimintojen on kaupungin keskittämispäätösten vuoksi määrä siirtyä pois Tuirasta vuoteen 2020 mennessä.