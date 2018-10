Lumo-valofestivaalin koko ohjelma on nyt valmis – Valkean kesäkadulle tulee seitsemänmetrinen kuutamo

Kauppakeskus Valkean kesäkadulle tulee kuutamoaiheinen valoteos. KUVA: Gareth Jones

Oulun valofestivaali Lumo on julkistanut koko ohjelmansa. Kuudetta kertaa järjestettävä Lumo Light Festival keskittyy tänä vuonna yhteen viikonloppuun ja ydinkeskustaan. Festivaali järjestetään 23.–25. marraskuuta.

Valotaidetta nähdään yli parissa kymmenessä kohteessa ja mukana on useita esittäviä teoksia. Niissä nähdään muun muassa flamencon ja tulen yhdistelmiä, balettia, teatteria ja musiikkia.

Kansainvälisiä pääteoksia on tänä vuonna kolme. Kauppakeskus Valkean Kesäkadulle kohoaa halkaisijaltaan seitsemänmetrinen Museum Of The Moon.

Kirkkokatu 9:n pysäköintialueella nähdään belgialainen Skeleton Dance -luurankotanssi, ja Oulun tuomiokirkon torni kiedotaan rakkauden myrskyyn Sturm Der Liebe -teoksella.

Näkyvin pysyvistä valokohteista on Kaupunginojan puistovyöhykkeen eli Plaanaojan varren valaisu Lyötynpuistosta Pokkisenpuistoon. Idea pohjautuu puistojen alkuperäiseen tarkoitukseen estää tulipalojen leviäminen kaupungin sisällä.

Havainnekuva Madetojan puiston valaistuksesta KUVA: Oulun kaupunki

Valaistut elementit rajautuvat lähelle kaupunginojaa, mikä pimeään aikaan korostaa ojan merkitystä puistovyöhykkeen selkärankana. Kulkuväylien valaistus yhtenäistetään ja valaisimet vaihdetaan energiaa säästävään led-tekniikkaan.

Madetojan puistossa nähdään valoteos Initium. Valoinstallaatioistaan tunnetun Flowers of Life -kollektiivin teoksessa on suuria ultravalokukkia ja ääntä.

Madetojan puistossa nähdään valoteos Initium. KUVA: Juho Parikka

Myös yritykset lähtevät mukaan festivaaliin. Coronaria Silmäsairaala toteuttaa julkisivuvalaistuksensa yhteistyössä Oulun sarjakuvafestivaalin kanssa Sammakkotalossa. Lehto Asunnot puolestaan valaisee keskustassa sijaitsevia työmaitaan.

Tämänvuotisen tarjonnan lisäksi Lumossa ovat edelleen mukana aluetapahtumat Martinniemessä ja Oulunsalossa sekä Sanginsuun pieni kyläkoulu juhlavalaistaan 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Katso festivaalin koko ohjelma.