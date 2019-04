Linnanmaalle tuleva keskuspaloasema etenee – Asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Ouluun Linnanmaalle on suunnitteilla uusi keskuspaloasema. Uuden aseman paikka on Elektroniikkatien ja Haukiputaantien kulmauksessa, ja asemaakaavan muutostyöt on aloitettu.

Paloasemalle on tulossa rakennusoikeutta 7 000 kerrosalaneliön verran. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta asetti tiistaina asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville ja päätti aloittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisen hankkeen.

Selvitys Raksilan paloaseman korvaavista hankkeista valmistui viime vuonna. Sen mukaan Linnanmaalle rakennetaan uusi keskuspaloasema ja Raksilan nykyinen asema korvataan pienemmällä. Aiemmin keskuspaloasemaa suunniteltiin Huuhkajapuistoon, mutta se hanke kaatui.