Linja-auto ja pyöräilijä kolaroivat Oulun Kuivasrannassa

Surullisinta on se että tästä suojatien yli kulkee päivittäin pieniä lapsia pyörällä yli ja he eivät välttämättä aina muista sitä että he pyörällä ovat väistämisvelvollisia ja surullisinta on se että tämmöistä pääsee tapahtumaan ammattiautoilijoilla.. itse yritän pöivittäin muistuttaa omaa lastani että talutta aina suojatiet pyöränsä juuri välttääkseen tämän vahingon! Totuus on se että nuo kuivasrannan linjan bussit kaahaavat eivätkä noudata nopeusrajoituksia alueella ja monta läheltä piti tilannetta on tällekin kesää nähty ko suojatiellä 😢