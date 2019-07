Lähilohi nousee Oulun torille – kauppias Kuhan mielestä torille mahtuisi muitakin kalayrittäjiä

Kauppias Hannu Kuha nostelee vonkaleita jäähileille Oulun torilla. Valkoinen muovinauha, jossa on kalastajan nimi, tarkoittaa Perämeren kiintiölohta. Iijoestakin on tullut lohta juhannuksesta alkaen. Ne on merkattu punaisella.

Perämeren lohi alkoi nousta kesän korvilla. Lähilohen pyynti on parhaimmillaan.

– Toukokuun 23. päivä tulivat ensimmäiset Martinniemestä. Sitä riittää vielä noin pari viikkoa, arvioi kalakauppias Hannu Kuha ja kehaisee kalastaja Unto Rekilän olevan paras ajateltavissa oleva yhteistyökumppani.

Kuhan kalaliike avasi neljä viikkoa sitten pitkän kylmätiskin Oulun torilla. Idea myyntipisteestä tuli asiakkailta.

KUVA: Jarmo Kontiainen

– Alkoivat ihmiset kulkea Iissä kalaostoksilla. Pyysivät, jos kesäksi ainakin laitettaisiin kalatiski, kertoo kauppias.

Alku vaikuttaa hyvältä.

– Tosi positiivinen yllätys.

Juhannuksena kalaa jonotettiin jopa numerolaput kourassa. Maanantaiaamunakin asiakkaita kävi verkalleen.

– Kesäfiilis. Kesällä kalakauppa kuuluu torille, käy sitten Turussa tai Helsingissä. Hienoa että Oulussakin on, toteaa lohta Kiuruvedelle tuliaisiksi hankkiva Valvatti Remes-Siik.

– Kauppahalli on kiinni minimissään pari vuotta. Tässä on vähän markkinarakoakin, Kuha arvioi.

Kauppahallissa Kuhakin aloitti 1982, vaikka alunperin hänestä piti tulla maanviljelijä.

11 vuotta sitten tunnit loppuivat vuorokaudessa kesken, joten yrittäjä myi liiketoiminnan työntekijälle ja keskittyi Iissä vähittäismyyntiin sekä tukkukauppaan.

– Pikkunen yritys vaatii kauppiaan tiskin takana. Sillä on iso vaikutus.

Nykyään liiketoimiin osallistuu myös poika Jussi-Pekka Kuha.

– Hallittua kasvua on koko ajan.

Pienempi yritys pärjää kilpailussa vain erikoistumalla. Joten jalosteet tehdään itse oman makuisiksi.

– Savustetaan, hiillostetaan, friteerataan, paistetaan.

Vasta vuodenvaihteessa hankittiin pakkauskone, joka käärii valmistuotteet kartonkirasioihin oululaisia marketeja varten.

Sijainnista torin parkkipaikan kyljessä käytiin vääntöä.

KUVA: Jarmo Kontiainen

– Lopulta otettiin se, mikä annettiin.

Asiakkaat ovat onneksi löytäneet torikojujen taakse, myös muiden torikauppiaiden avustuksella.

Kollegalta ostettu saksalainen kalatiskiauto on niin iso investointi, ettei sitä yhdessä kesässä kuoleteta.

Kylmätiskissä kalat säilyvät 2–3 asteessa. Kalaa mahtuu niin tiskille kuin sen allekin. Inarin siikaakin tuodaan tuoreeltaan kolmesti viikossa.

Torikauppias Paula Kauppinen-Suikki ostaa graavattua nieriää saatuaan ensin maistiaisen myyjä Petteri Pyhtilältä.

– Oli pakko ottaa heti mukaan.

Kuhan mielestä kalaa voisi tarjota torilla mieluusti useampikin.

– Tarjonta luo kysyntää. Jos on vain yksi kalakauppa saatetaan ajatella, että hinnoittelevat miten sattuu, kauppias huolehtii.

Maanantaina lohta käärittiin torilla pakettiin 14,50 eurosta alkaen kilolta. Kauppiaan mukaan hinta saattaa vielä joustaakin.

Ajatuksena on arvioida kysyntää lokakuun lopulla. Oulun tori on talvisin kylmä, mutta ainakin joulusesongin aikaan kalakoju torilla olisi Kuhan sanoin “kova juttu”.