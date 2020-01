Kysyimme, onko työaika Suomessa liian lyhyt – "Vastaus riippuu paljon siitä, minkälaisesta työstä puhutaan"

Virallinen työaika minulla on päivässä 7,5h ja hyvin harvoin siinä ajassa ehdin tehdä kaiken mitä täytyy. Kiky ei ole ollut mikään ratkaisu tai mitenkään muuttanut työmäärääni.

Minulla yli menevät tunnit menevät talteen, en saa niitä rahana joten jossakin vaiheessa ne on vapaina käytettävä. Sitten joskus kun käytän, joudun taas tekemään pitkiä päiviä että saan tehtyä ne työt jotka tuli kun olin vapaalla.

En ajattele että minulla on liikaa töitä, työaika vain ei riitä mutta ongelma on se että en saa korvausta kaikista tunneista. Tämä on piilotyötä ja se pitäisi saada korvauksen piiriin.

Opettajilla on sama asia, tunteja on piennetty mutta se työ mitä tekevät, sitä ei niissä tuntiraameissa hoidettava.

Ja ei opettajien palkat mitään suuria ole, se usko pois. Opetuksen laatu voi tulevaisuudessa huonontua, se johtuu siitä että opetustuntien lisäksi ne muut tunnit, valmistelut yms., ne voi jäädä huonommalle huomiolle.