Kysyimme: Onko ajokortista kohta lainkaan tunnisteeksi?

Ajokortti ei enää kelpaa tunnisteena pankissa ensi vuoden alussa, kun asiakas on hakemassa pankista itselleen verkkopankkitunnuksia.

Myös teleyritysten mobiilivarmenteen tai henkilökortin kansalaisvarmenteen saamiseksi henkilöllisyyttä ei enää voi todistaa ajokortilla.

Kuvallisen poliisin myöntämän henkilökortin merkitys on kasvamassa. Se riittää matkustusasiakirjana Schengen-alueella (EU-maat pois lukien Iso-Britannia, Irlanti, Bulgaria, Kypros, Kroatia ja Romania) sekä EU:n ulkopuolisista maista Norjassa, Islannissa, Sveitsissä ja Liechtensteinissa.

Henkilökortti halutaan yhä useammin tavalliseksi, lompakossa kulkevaksi viralliseksi asiakirjaksi.

Miksi tähän on päädytty, Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen?

– Ajokortti on tähän saakka poikkeuksellisesti hyväksytty virallisena henkilötunnisteena, nyt tämä poikkeusaika päättyy tämän vuoden lopussa. Jatkossa Suomessa hyväksyttäviä tunnisteita ovat passi ja henkilökortti.

– Ajokortti on kehitetty ajo-oikeuden, ei henkilöllisyyden osoittamista varten, joten sen lähtökohdat ovat erilaiset kuin passin ja henkilökortin.

– Käytännössä tämä koskee vain ensitunnistautumista, joka tehdään fyysisesti esimerkiksi pankissa, kun haetaan verkkopankkitunnuksia.

Verkkopankkitunnukset ovat tuttuja useimmille. Mutta mitä ovat teleyritysten mobiilivarmenne ja henkilökortin kansalaisvarmenne?

– Teleyrityksen mobiilivarmenne on matkapuhelimeen operaattorilta saatava varmenne, josta osa operaattoreista perii maksun. Sillä voi tunnistautua vaikka julkishallinnon palveluihin (Suomi.fi), jolloin käyttäjänimenä on matkapuhelinnumero. Tämä tulee koko ajan yhä laajemmin valtionhallinnon käyttöön.

– Henkilökortin kansalaisvarmenne on väestörekisterin ylläpitämä. Kun hakee henkilökortin, siinä on siru, jossa on varmenne. Varmennuksena toimii kortti ja erillinen kortinlukulaite.

Riittääkö kuvallinen henkilökortti vuoden alusta kaikkeen tunnistautumiseen vai vieläkö voidaan vaatia passia?

– Periaatteessa kyllä riittää. Kuvallinen henkilökortti käy EU:n alueella, passia tarvitaan lähinnä muualle matkustettaessa.

Mihin muuhun ajokortti kelpaa kuin ajo-oikeuden osoittamiseen?

– Ajokorttiin liittyy niin sanottu toimijoiden riskiarviointi eli miten paljon ajokorttiin luotetaan asianomaisessa yrityksessä. Iän todistamiseen kaupan kassalla tai Alkossa ajokortti kyllä riittää – ainakin tällä hetkellä.

– Pitää muistaa, että ajokortti ei ole virallinen henkilötodistus.

Onko odotettavissa, että ajokortti ei tulevaisuudessa kelpaa lainkaan tunnistautumiseen?

– Välttämättä en näe sellaista tilannetta: ajokortissa on jo nyt hyviä turvallisuusominaisuuksia, ja mobiiliajokortti tekee tulemistaan.

Suomen kansalaisilla on voimassa olevia passeja Poliisihallituksen mukaan 3,7 miljoonaa, henkilökortteja 680 000. Ulkomaalaisille myönnettyjä henkilökortteja on 72 000 ja muita matkustusasiakirjoja (muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja) noin 44 000.

Miten paljon Oulun poliisi myöntää vuosittain henkilökortteja ja passeja, Oulun poliisin lupasektorin johtaja, ylikomisario Antero Aulakoski?

– Viime vuonna Oulun poliisi myönsi noin 53 000 passia ja 12 300 henkilökorttia. Tänä vuonna molempia myönnetään jonkin verran enemmän.

Millainen on suuntaus, onko henkilökortin suosio kasvussa?

– Henkilökorttien määrä on hienoisessa kasvussa. Kysynnän kasvu johtuu siitä, että pankit eivät tiettävästi ole enää hyväksyneet ajokorttia henkilötunnisteeksi, kun asiakas on avaamassa tiliä.