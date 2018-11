Kysyimme: Mikä on piispan hiipassa ylösalaisin oleva risti?

Sunnuntaina Oulussa piispaksi vihityn Jukka Keskitalon hiipassa oleva risti on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Ylösalaisin oleva risti on eräissä kommenteissa liitetty uskonnanvastaisuuteen ja satanismiin. Kyseessä on kuitenkin vanha kristillinen symboli, jollainen on muun muassa Veitsiluodon kirkon harjalla.

Miksi risti on ylösalaisin, piispan asun suunnitellut oululainen tekstiilitaitelija Moosa Myllykangas?

– Kyseessä on niin sanottu pietarinristi, latinalainen risti, jossa yläsakara on alasakaraa pidempi. Tarinan mukaan apostoli Pietari ristiinnaulittiin näin päin olleeseen ristiin, koska hän ei katsonut olevansa sen arvoinen, että olisi tullut ristiinnaulituksi samoin kuin Jeesus. Olen tehnyt kirkkotekstiilejä ennekin ja olen kyllä perillä kirkollisesta symbo-liikasta.

Mitä ajattelit asiasta heränneestä keskustelusta?

– Onhan tämä vähän surullista tietämättömyyttä. Netissä on helppo huudella ja iskeä nyrkillä palleaan nimettömänä, kun ei edes viitsitä selvittää, miten asia oikeasti on. Tällainen kommentointi toistuu jatkuvasti milloin mistäkin asiasta. Se on hyvin ikävää.

Millaisia neuvotteluja kävit tilaajan kanssa asua suunnitellessasi?

– Tietenkin tilaaja eli kapituli tiesi, mitä on tulossa. Tein asun kanssa kovasti työtä, että sain siitä sellaisen, kuin sen pitää mielestäni olla. Ei minun eikä tilaajan mieleenkään juolahtanut, että joku saattaisi ajatella tästä rististä noin.

Oletko saanut suoraa palautetta valmistamastasi piispan asusta?

– Kovasti sitä on ihasteltu. Sunnuntain tilaisuudessa norjalainen naispiispakin ilmoitti, että haluaisi samantapaisen, modernin asun.