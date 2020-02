Kuusi suojelijaa esti hakkuita Hietasaaressa – lopulta hakkuut päästiin aloittamaan poliisivartiossa

Ensinnäkin palstaviljely ja siirtolapuutarhatoiminta on hyvin kannatettavaa käytännön opiskelua paikalliseen ravinnontuotantoon ja omavaraisuuteen. Ihmisten ymmärrys luonnon kiertokulusta kasvaa ja hyvien arvojen edistäminen myös. Siirtolapuutarha ja palstat tulee olla saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä ja kohtuullisen pyörämatkan päässä. Hietasaari täyttää nämä kriteerit. Asuntomessujen läheisyys vaatii myös laadukasta toteutusta. Toki mökkejä on niukasti, mutta sen ei pitäisi olla syy yrittää kaataa hanke, jolloin myös pelkät palstat jäisivät toteutumatta. Pusikonsuojelijoiden demonstraatio on täyttää anarkiaa. Olen luontoihminen. Sienestän, marjastan, lajittelen ja hoidan luontoa. En hyväksy, että meidän luontoihmisten nimissä pieni joukko varastaa valtuudet puhua luonnon puolesta. Siirtolapuutarhan hoito on suurempi ekoteko kuin pusikon suojelu. Tuskin noilla mielenosoittajilla on mitään osaamista luonnonmukaisesta ravinnon tuotannosta. Sen todistaa jo se, mitä hietasaaressa esittivät. Samassa sarjassa kuin jumalan teatterin ulosteen heittäjät aikoinaan oulun kaupungin teatterissa.