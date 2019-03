Kuusamontien varteen tulee uusi suojelualue – kyseessä on pienen joen varressa oleva korpien ja kangasmetsien kokonaisuus

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja metsäyhtiö Tornator ovat sopineet yhtiön omistaman alueen suojelusta osana valtakunnallista METSO-ohjelmaa. Suojelualue sijaitsee Oulussa Kuusamontien varressa, kolmen eri tilan alueella. Sen kokonaispinta-ala on noin 51 hehtaaria.



Tornatorin tiedotteessa todetaan, että uusi suojelualue on Pohjois-Pohjanmaalla poikkeuksellinen. Se koostuu pienvesien, korpien ja lahopuustoisten kangasmetsien muodostamasta kokonaisuudesta. Alueen arvoa nostaa sen läpi luonnontilaisena kiemurteleva Pikku-Martimojoki, jonka rannoilla on pääosin luonnontilaisia korpimetsiä sekä runsaasti majavatuhojen seurauksena syntyneitä pysty- ja maalahopuita.

– Edes osittain luonnontilaisena säilyneet pienvedet lähimetsineen ovat verrattain harvinaisia tässä osassa Pohjois-Pohjanmaata. Alueen eriasteiset lahopuut tarjoavat elinympäristön monelle uhanalaiselle lajille. Lahopuun on arvioitu olevan noin 4000―5000 lajin koti ja suuri osa uhanalaisista lajeista on riippuvaisia siitä, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Teppo Syrjälä.

– Viime vuonna julkaistu luontotyyppien uhanalaisuusarvio osoittaa korpien uhanalaistumista myös Pohjois-Suomessa. Uusi eliölajien uhanalaisuusarvio puolestaan kertoo, että nimenomaan suolajiston uhanalaistuminen on erityisen nopeaa. Suojelualueiden perustaminen on yksi monista vastauksistamme tämän kehityksen pysäyttämiseksi, toteaa Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.



METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma. Sen tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti alue säilyy luonnontilaisena, eikä siellä saa tehdä sen tilaan vaikuttavia tai sitä muuttavia toimenpiteitä. Jokamiehen oikeuksia rauhoitusmääräykset eivät rajoita.