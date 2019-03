Kuljetusalan ammattilainen kommentoi Pohjantien kolarisumaa: "Sehän tuossa korostuu, että turvaväli ei ole ollut oikea"

Ihmettelen, että Oulun ohittavalla moottoritiellä on 100km nopeusrajoitus. Ramppeja on pilvin pimein, vähän kuin kehä ykkösellä Helsingin seudulla ja siellä on 80km rajoitus. Sattuuhan sielläkin kolareita, mutta niitäkin on hillinneet sinne asennetut peltipoliisit. Eli tässä vinkkiä Oulun seudulle.