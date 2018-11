Kouluruoan laatu saa risuja ja ruusuja – Kalevan lukijat pohtivat, saako verovaroin kustannettua ja oppilaille ilmaista ruokaa arvostella

Kouluruoan ravintoarvoista on virinnyt vilkasta keskustelua suuntaan ja toiseen Kaleva.fissä. Kaleva kertoi torstaina, kuinka Oulun Serviisin tarjoaman ruoan alhaiset ravintoarvot ja kalorimäärät herättävät huolta.

Jutussa toimitusta lähestynyt nimimerkki Nälkäinen lukiolainen kertoi, ettei tarjolla olevalla ruoalla saa täytettyä lounaan minimikalorimäärää helposti.

Kysyimme jutun ohessa, mitä mieltä lukijat ovat kouluruoan laadusta ja täyttävyydestä. Kouluruoan puolustajia löytyi runsaasti, mutta osa oli sitä mieltä, ettei ruoka täytä riittävästi vatsaa. Myös ruoan laatua kritisoitiin.

Samaa mieltä Nälkäisen lukiolaisen kanssa oli juttua kommentoinut nimimerkki Highschool, joka totesi, että kouluruoan jälkeen jää usein nälkä.

"Itse olen juuri nyt lukiossa ja syön jokapäivä koulussa, mutta pakkoa sanoa että nälkä jää melkein joka päivä! Ruoka ei mielestäni maistu ensinnäkään hyvältä (ikävä edellisen koulun ruokia) ja olen kaikki ruokainen. Ja sitä ihmettelen kuinka niin moneen ruokaan tungetaan juustoa? En itse henkilökohtaisesti pysty sietämään paljoa juustoa. Minulle tuli shokkina Oulun ruuan huonolaatuisuus verrattuna edellisen koulun ruokaan."

Ruoan riittävyyttä pohtii myös lukija, jonka mielestä 1500 kilokaloria ei mitenkään riitä kasvavalle nuorelle."1500 kcal/vrk on kyllä hyvin alimitoitettu arvio päivän kaloritarpeesta nuorelle ihmiselle tai oikeastaan kenelle tahansa. Kannattaa se ilmainen ruoka kuitenkin syödä mukisematta, koska kovin kauaa siitä ei saa nauttia.", pohtii nimimerkki Akivatti.

Myös kevyen lounaan puolustajia löytyi kommentoijista.



"Keitto on hyvä lounasruoka, sillä se ravitsee ja nesteyttää, ollen myös niin kevyt, ettei väsymys yllätä. Leipä antaa kuitua ja vihannekset virkeyttä. Ravintoarvoissa ei ole mitään vikaa ja nakkikeitto on ihan perusruokaa kodeissakin.", kirjoittaa nimimerkki Lady in black.

Nimimerkki Asdfgh toteaa, että ruoan laatu on muuttunut."Ikinä ennen ei meillä ole kouluruoasta valitettu. Tämä suurkeittiö pilasi kouluruoan."

Jutun kommenttikentässä käytiin myös keskustelua siitä, saako koulussa ilmaiseksi tarjottua ruokaa kritisoida tai antaa siitä palautetta.

"On ihan oikein antaa palautetta ja vaatia ruualta jotain laatua, koska se kustannetaan verovaroin. Meillä tulee joka viikko palautetta kouluruuasta lapselta, joka syö normaalia kotiruokaa, eikä elä pelkästään pizzalla ja herkuilla. Lähes joka viikko on tarjolla kylmiä puolikypsiä perunoita ja riisit lilluvat kovina ja kylminä vedessä, koska niitä ei ole keitetty kypsäksi. Keittoruuista saa yrittää etsiä nakkeja tai kalapaloja, niitä ei yleensä kuulemma ole, vaikka kuinka kauhalla yrittää etsiä. Ruoka on huonontunut kokoa ajan sen jälkeen, kun Tuotantokeittiö alkoi toimittamaan kouluruuan.

Toivoisi myös koulujen keittiöhenkilökunnan kiinnittävän huomiota siihen, että ruokaa on kaikille tarjolla ja edes kypsänä ja lämpimänä. Ruokien kappalemääräiset rajoitukset ovat ihan alimitoitettuja ainakin urheilevalle kasvuikäiselle pojalle, jonka energian tarve on kova ja, vaikka syö kunnolla kotonakin.Serviisi voisi myös ottaa käyttöön anonyymin palautekanavan, joka löytyy helposti eikä mutkien kautta kaupungin sivuilta henkilökohtaisilla tiedoilla. Josko näin saisitte suoraa palautetta koululaisilta ja vanhemmilta koulukohtaisesti", perustelee nimimerkki Kotonakin syödään.

Samaa mieltä on myös Vaisnii.

"Kouluruuat kustannetaan verovaroin ja rahalla, joka niihin upotetaan pitäisi saada jotain laatua. Me maksamme yhdessä siitä, että koululaiset saavat ravitsevaa ja terveellistä ruokaa. Minusta asiaan kannattaisi panostaa ja on erittäin hyvä, että keskustelua käydään jos ruokien laatu tuntuu huonolta. Huonolaatuista ja riittämätöntä se serviisin ruoka usein ainakin on. Näin päiväkotityöntekijän kokemuksella.", nimimerkki kirjoittaa.

Osa lukijoista taas on sitä mieltä, että oppilaille ilmainen ruoka tulee syödä, eikä siinä ole valittamista."Olen töissä koululla. Hyvät on pöperöt, ei mitään valittamista. Ilmaista ruokaa oppilaille, syökää koko suunniteltu annos niin nälkä siirtyy.", toteaa nimimerkki Hyvät sapuskat.

Samaa mieltä on myös nimimerkki Kokkipoika.

"Meidän koulussa on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hyvää ruokaa ja se on Ilmaista. Sitä ei kannatta haukkua vaan syödä kaikki. Se on varmasti parempi vaihtoehto kuin sämpylän tai pullan mässyttäminen."