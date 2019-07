Kokoomuksen 29-vuotias kansanedustaja Janne Heikkinen: "Ahkeruudesta pitää tehdä Suomessa hyve"

Kalevan juttusarjassa haastatellaan ensikertalaisia Oulun vaalipiirin kansanedustajia.

– Ahkeruudesta pitää tehdä Suomessa hyve.

Kokoomuksen uusi kansanedustaja Janne Heikkinen puhuu työnteosta mielellään, onhan hänellä takanaan liki puolen vuoden työhaastattelu eduskuntaan pyrkiessä. Kampanjaa hän teki vuoden.

– Vähän tuli kotona oltua. Vuoden poikaystäväksi minua ei voi sanoa, Heikkinen naurahtaa.

Heikkinen valittiin Arkadianmäelle Oulun vaalipiiristä yli 4000 äänellä. 29-vuotias Heikkinen on yksi 31:stä alle 35-vuotiaista valituista kansanedustajista. Eduskunta nuoreni tällä kertaa hieman, nyt sen keski-ikä on 46 vuotta.

– Nuoret kansanedustajat pitävät yhteyttä toistensa kanssa omassa verkostossa, jossa päivitämme sukupolveamme koskevia kysymyksiä. Opintotuen tulorajat puhututtavat erityisesti.

Heikkinen kertoo ajatuksistaan sosiaalisessa mediassa, jossa hän pitää videopäiväkirjaa ja blogia.

– Yhteydenpito on työlästä ja vapaaehtoista, mutta koen sen edustuksellisuuden kautta tärkeänä.

Kymmenen vuotta Kempeleen ja Oulun kunnallispolitiikassa vaikuttanut Heikkinen puolustaa vapaata markkinataloutta. Heikkisen ajatteluun on vaikuttanut vahvasti Andreas Chydenius.

– Chydenius oli johtavia liberaaleja ajattelijoita. Viisautta ei tarvitse etsiä kaukaa, se voi löytyä läheltä.

Kokkolalaisen valistusajattelijan hengessä Heikkinen karsisi monopolit. Monopoleja Heikkinen arvostelee, koska ne luovat esteitä kilpailulle: jokaisen tulee saada oman vaihtoehto esiin, ja ihmiset päättävät ostokäyttäytymisellään, mikä tuote menestyy. Alkon toiminta saisi Heikkisen mukaan vapautua.

Hän alentaisi työnteon verotusta, jota kutsuu "työmiljardiksi": työnteon ja työeläkkeiden verotusta lasketaan miljardin edestä. Työntekijälle jäisi enemmän rahaa itselleen tekemästään työstä.

Työnantajaa Heikkinen kannustaisi alentamalla työntekijöiden palkoista aiheutuvia sivukustannuksia, kuten työeläkkeitä.

Markkinatalouteen kuuluu Heikkisen mukaan myös vastuu. Esimerkistä käy vesilaki. Intohimoisena kalastajana hän ei voi sietää nykyistä järjestelyä.

– Lukuisia pohjoissuomalaisia jokia on laiminlyöty huonon vesilain takia. Joet on padottu, mutta ei ole huolehdittu siitä, että uhanalaiset vaelluskalakannat pysyisivät elinvoimaisina. Meillä on noin 50 voimalaa, joita ei kosketa kalatalousvelvoitteet.

– Tällä hetkellä padolla saa tehdä taloudellista voittoa, vaikka se tuhoaa kalojen elinolosuhteet ja mökkiläisten kalastusmahdollisuudet joen yläosilla, Heikkinen tuhahtaa.

– Yhtään uutta voimalaa ei saa rakentaa ennen kuin entiset on laitettu ekologisesti kestävään kuntoon.

Heikkinen viettää vapaa-aikaansa Koillismaan virtavesillä, Taivalkoskella Iijoella ja Kuusamossa Kitka- sekä Kuusinkijoella, jossa hän valmistautuu elokuun lopussa käytävään perhokalastuksen SM-finaaliin. Sitten alkaa eduskunnan syyskausi.

– Odotan budjettivääntöä, jossa hallituksen linjan yhtenäisyys haastetaan kuherruskuukausien jälkeen. Tämä tarjoaa myös oppositiolle haastamisen paikan.