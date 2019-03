Kirjekyyhky matkusti lentokoneen laskutelinetilassa jäniksenä Kanarialta Ouluun – tokkurainen lintu on nyt virkistynyt

Torstaina Oulu lentokentälle saapui erikoinen matkustaja ja erikoisella tavalla. Koneen laskutelineen luukusta löytyi nimittäin elävä kirjekyyhky.

Lintu oli matkannut kuusi tuntia Teneriffalta Ouluun kylmässä laskutelinetilassa.

Maapalveluyhtiö Airpro kertoo Instgram-tilillään, että viestikyyhky oli rengastettu. Rengastuksen perusteella lintu on todella kotoisin Kanarialta.

Airpron mukaan lintu on toipunut rankasta reissustaan hyvin, ja se on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan lintutieteelliselle yhdistykselle. Kyyhky on tällä hetkellä hoidossa Oulun Huonesuolla.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja, biologi Esa Hohtola kertoo, että tällä hetkellä eläin on virkeä.

Hohtola kertoo, että kyyhkyt alkavat jo 9000 metrin korkeudessa kuolemaan hapenpuutteeseen.

– Tässä oli kyseessä kirjekyyhky, joka on jalostettu huippuunsa. Sillä voi olla parempi kyky sietää hapenpuutetta.

Hohtola arvioi myös, että kylmyys on voinut auttaa hapenpuutteesta selviämisessä. Linnulle on mahdollisesti tullut hieman alilämpöä, joka vähentää hapen tarvetta.

– Lintu oli löydettäessä unelias ja horteinen, joka viittaa siihen, että se oli hieman alilämpöinen.

Entä mitä linnulle tapahtuu jatkossa?

– Hyvä kysymys. Juuri sitä pohdittiin. Lentoyhtiö voisi tehdä pr-työtä ja kuljettaa kyyhkyn rahtitilassa takaisin.

Koska lintu oli rengastettu, sen omistaja voisi löytyä.

– Toinen vaihtoehto on, että jos sille saisi hommattua satelliittilähettimen, sen voisi vapauttaa täällä ja katsoa, lähteekö se takaisin kohti Kanariaa. Voisi siitä jäädä silloin Ouluunkin asukki.

Hohtola sanoo, että linnun voisi antaa myös jonkun kyyhkyskasvattajaan lakkaan.

– Palauttamista puoltaa se, että kirjekyyhkyjen huippuyksilöt ovat todella arvokkaita omistajilleen.

Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Kuvia linnusta on Airpron Instagram-tilillä.

Juttua on muutettu kello 13.10. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja on Esa Hohtola.