Kirjastosta lainattavat kausikortit ovat saavuttaneet nopeasti suuren suosion Oulussa – "Monipuolisuus kasvaa entisestään tulevaisuudessa", mutta Kärppä-ottelujen kortteja ei kannata odottaa lainattavaksi

Oulun kaupunginkirjasto on lainannut asiakkailleen urheilu- ja kulttuuritapahtumien kausikortteja joulukuusta saakka. Palvelu on kevään aikana laajenemassa uusilla toimijoilla, kirjastosta kerrotaan.

Seurat ja yritykset ovat lahjoittaneet lainattavat kausikortit kirjastolle, ja korttien määrät vaihtelevat toimijasta riippuen. Esimerkiksi Oulu Sinfonia ja Oulun teatteri ovat lahjoittaneet kaksi kausikorttia, Kärppien naisten liigajoukkue peräti 10 kausikorttia. Kausikorttien lainaamisen perimmäinen tarkoitus on luoda kaikille kaupunkilaisille tasavertaisia mahdollisuuksia päästä kokemaan kulttuuria ja urheilua.

Kuinka paljon kausikortteja on lainattu, alueellinen kirjastopalvelupäällikkö Minna Männikkö?

– Kausikortit ovat olleet todella suosittuja, ja asiakkailta on tullut kovasti kiitosta hyvän uuden palvelun tarjoamisesta. Eniten on lainattu Oulun teatterin kausikortteja, ja seuraavaksi eniten Oulu Sinfonian ja Flow Sirkuksen kausikortteja. Myös urheiluseurojen kausikortteja on lainattu.

Kehittyykö kausikorttien lainauspalvelu edelleen?

– Kiinnostus on ollut suurta, ja yhteydenottoja on tullut monipuolisesti. Uusia yhteistyösopimuksia on valmisteilla, ja kirjasto tiedottaa uusista kausikorteista vielä kevään aikana. Arvioisin, että kirjaston lainauspalveluiden monipuolisuus kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Saavutettavuus koetaan tärkeäksi arvoksi ja kausikortin tarjoaminen kirjaston asiakkaiden käyttöön on yksi tapa toimia tämän hyväksi.

Viime syksynä Kaleva tiedusteli Kärppien miesten liigajoukkueen johdolta, aikovatko he lahjoittaa kausikortteja kirjastolle. Kärppien johdon viesti oli melko selkeä: kausikortteja ei aiota luovuttaa lainattaviksi, sillä se olisi epäreilua maksavia asiakkaita kohtaan. Lisäksi lipputuloilla on suuri merkitys seuran taloudelle.

Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen kertoi myös, etteivät kaupungin käyttöön varatut istumapaikat ole peleissä useinkaan täynnä, ja väläytti mahdollisuutta ottaa kirjaston lainattavaksi paikkoja kaupungin kiintiöstä. Kaupungille on varattuna yli 30 paikkaa katsomosta. Kaleva sai aiheeseen liittyen runsaasti lukijapalautetta; joidenkin oululaisten mielestä kaupungin tulisi lahjoittaa peräti kaikki istumapaikat kirjastolle veronmaksajien lainattaviksi.

Oulun kaupungin kulttuuri- ja sivistyslautakunnan johtaja Mika Penttilä, mihin kaupunki käyttää katsomopaikkojaan?

– Paikat ovat tarkoitettu kaupunginhallitukselle, virastojen johtajille, poliitikoille sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsenille. Pidän tärkeänä, että päättäjät ovat läsnä laajalla rintamalla eri urheilumuodoissa. Kun päättäjät ovat läsnä urheilutapahtumissa, he pääsevät keskustelemaan kuntalaisten kanssa liikunnan ja tapahtumien merkityksestä. Jos heidän pitäisi hankkia liput itse jokaiseen erilliseen tapahtumaan, käsityksemme on, että he eivät tapahtumissa kävisi tai kävisivät huomattavasti vähemmän, Penttilä kommentoi Kalevalle viime keväänä.

Olisiko mahdollista, että kaupunki mahdollistaisi paikkojen lainaamisen kuntalaisille?

– Kyllä se on mahdollista, ja asiaa voidaan hyvinkin tarkastella, mutta tällaisen asian käsittely tapahtuu vasta valtuustokauden vaihtuessa.