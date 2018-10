Keskusta nimesi 15 ehdokasta Pohjois-Pohjanmaalta ensi eduskuntavaaleihin – mukana myös hiljattain kohun keskelle joutunut entinen kansanedustaja Riikka Moilanen

Ei tule ääntä keskustalle. Keskustan politiikka on muuttunut Sipilän johdolla epäterveeseen suuntaan jossa on heikennetty demokratiaa ja oikeusvaltiota. Keskustan sote ja maakunta uudistukset ovat myös menneet päin petäjää joten käytännössä keskustan osaaminen on ollut ala-arvoisen heikkoa. Ehkä syynä on sokea katse horisonttiin, olisi vähän kannattanut enemmän vilkuilla vasemmalle ja oikealle.