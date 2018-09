Kerro meille: Osaavatko oululaiset käyttää punaisia pyöräkaistoja?

Kyllä pyöräilijät näyttävät ajavan punaista mattoa pitkin

Risteysalueella esim suojatien liikennevalojen kohdalla punaiselle matolle on myös maalattu valkoinen suojatiemerkintä. Miten tuossa on väistämisvelvollisuuden laita? Jos jalankulkija on astumassa suojatielle - varmaan astuu sille odottamaan vihreitä valoja - samaan aikaan punaisen maton suunnassa on vihreä valo ja pyöräilijä porhaltaa baanalla - pitääkö pyöräilijän varautua jalankulkijan yhtäkkiseen eteen tuloon vai pitäisikö jotenkin selvemmin kertoa jalankulkijalle, että punaiselle matolle mennään vasta, kun omassa kulkusuunnassa on vihreät.

Tämä uusi merkintätapa hämmentää jalankulkijoita noissa risteyskohdissa.