Kempelehallin kyltissä lukee nyt Kempelehalii – kunta saattaa hyödyntää positiivista kirjoitusvirhettä

Kempeleentien varressa Kempeleen Sarkkirannassa komeilevat virheelliset Kempelehalii-kyltit ovat yllättäen herättäneet paljon myönteistä huomiota, kunnanjohtaja Tuomas Lohi kertoo. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat perjantaina.



– Tämä ilmiö on nyt sitten levinnyt kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa. Monen mielestä kunnan kannattaisi jotenkin hyödyntää tällaista positiivista julkisuutta myös jatkossa, Lohi toteaa.



– Ideoitakin on tullut jo paljon. Voi olla, että mietimme sitä jo maanantaina valtuuston kokouksessa.



Lohen mukaan monitoimihalliin opastaviin kahteen kylttiin on jossain vaiheessa prosessia lipsahtanut kirjoitusvirhe, joka ilmeisesti johtuu merkin toimittajalle sattuneesta inhimillisestä erehdyksestä.



– Virhe kyllä huomattiin jo kuukauden päivät sitten, ja uudet kyltit on tilattu. Tätä on nyt kuitenkin pidetty ihan mukavana mokana, hauskana ja lämminhenkisenä virheenä, Lohi sanoo.



– Halaaminenhan on aina kannatettavaa, tähän maailmaan tarvitaan lämpöä. Ja monet hyvät asiat ovat lähteneet liikkeelle sattumuksista.