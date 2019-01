Kellon kouluun on kohdistettu eräällä netin keskustelupalstalla laiton uhkaus, jonka mukaan koulun alueella tapahtuu jotain perjantaina. Oulun poliisin mukaan uhkauksesta on tiedotettu koulua, oppilaita ja oppilaiden vanhempia.

Poliisi ei kommentoi uhkauksen sisältöä.

– Nyt selvitetään, kuka on sen takana ja mikä on sen todenperäisyys. Mitään välitöntä vaaraa ei ole ja koulu on perjantaina tavalliseen tapaan auki. Uhkaus on ollut sellainen, että olemme siitä tiedottaneeet ja varaudumme siihen erilaisilla toimenpiteillä, komisario Petri Savela sanoo.

Poliisi ja vartija ovat valmiudessa perjantaina Kellon koululla.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen valmiuspäällikkö Jari Haapalainen korostaa, että tilanne on rauhallinen eikä nettiuhkaus vaikuta koulun toimintaan perjantaina.

– Kaikki tällaiset uhkaukset otetaan tietysti hyvin vakavasti. Kouluun ei kohdistu kuitenkaan sellaista uhkaa, että koulu pitäisi sulkea. Valitettavasti jotkut aina keksivät silloin tällöin näitä juttuja tehdä, Haapalainen sanoo.

Haapalaisen mukaan oppilaat voivat keskustella koulukuraattorin tai -psykologin kanssa, jos asia herättää turvattomuuden tunnetta.

Kellon koulu on 1.-9.-luokkalaisten yhtenäisperuskoulu, jossa lukuvuonna 2018-2019 opiskelee noin 634 oppilasta.