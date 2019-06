Kaupunkiviljely siirtyy kohti Oulun keskustaa: Palstoja saatetaan jopa lakkauttaa, kun taas viljelylaatikot ovat täynnä vuodesta toiseen

Kaupungin viljelylaatikot on varattu loppuun joka vuosi. Sen sijaan viljelypalstoille ei enää löydy vuokralaisia.

Keskustan alueen viljelylaatikot ovat suosittuja. Kaupunki tarjoaa asukkaiden vuokrattavaksi viljelylaatikoita kolmatta kesää peräkkäin. Oulun kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen kertoo, että kaikki laatikot ovat olleet käytössä jokaisena kesänä.

– Laatikoista oli tullut yksittäisiä toiveita, ja Suomi 100 -juhlavuonna tehtiin kampanja 100 viljelylaatikosta Ouluun. Siitä se sitten lähti liikkeelle, ja idea on toiminut näin myöhemminkin, Pulkkinen kertoo.

Viljelylaatikot sijaitsevat keskustan tuntumassa keskeisillä paikoilla ilman aitoja tai valvontaa. Tämä aiheutti huolta etukäteen, mutta se on osoittautunut turhaksi.

– Vähän mietitytti, miten laatikot pysyvät ehjinä. Mutta erittäin hyvin ovat säilyneet kaikelta ilkivallalta, Pulkkinen kertoo.

Hintaa viljelylaatikon vuokraamisella on noin 10 euroa. Pulkkinen kertoo, että viljelylaatikoista syntyy enemmän menoja kuin mitä niiden varausmaksu kattaa. Multa tuodaan laatikoihin valmiiksi, minkä lisäksi laatikoita täytyy kunnostaa ja viedä talveksi varastoon.

– Kysyntää on kuitenkin niin paljon, että sama määrä laatikoita tarjotaan vielä tulevina kesinä, Pulkkinen lupaa.

Palstaviljelijöistä on pulaa

Kaupungin viljelypalstojen vuokrausaste on pysynyt matalana monta vuotta peräkkäin. Tällä hetkellä kaupungin noin 800 palstasta yli puolet, 449 palstaa, on ilman vuokralaista. Luku on suunnilleen sama kuin viime vuonna.

Oulun kaupungin luonnonvarasuunnittelija Riitta Niemelä kertoo, että vuosien varrella palstoja on lopetettu ja tämä saattaa uhata myös joitain nykyisiä viljelyalueita. Tällä hetkellä Oulussa voi vuokrata viljelypalstan 11 alueella.

– Voi hyvinkin olla, että tulevaisuudessa palstoja lakkautetaan tai muutetaan monivuotisiksi, jolloin ainakin maanmuokkauskulut pienenevät. Monivuotisia palstoja on kyselty lisää silloin tällöin, koska tällä hetkellä ne kaikki ovat vuokralla.

Viljelypalstoista aiheutuvat kulut ovat Niemelän mukaan keskimäärin 10 000 euroa vuodessa. Yhden palstan vuokrahinta on 19,26 euroa.

– Nykyisellä vuokraustasolla tulot eivät kata kuluja. Valitettavasti kaatopaikkamaksujakin tulee, kun osa viljelijöistä laittaa kompostilaatikkoon myös sinne kuulumatonta roskaa, Niemelä sanoo.