Kaupunginjohtaja Päivi Laajala julkaisi budjettiesityksensä: Oululaisten veroprosentit pysyvät ennallaan, lainan määrä kasvaa

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala julkisti tiistaina talousarvioesityksensä ensi vuodelle. Samalla Laajala julkisti toimintasuunnitelman vuosille 2021–2022.

Talousarvioesityksen mukaan kaupungin verorahoitus kasvaa ensi vuonna noin 6,7 prosenttia ja nettomenot kasvavat puolestaan noin 5,3 prosenttia. Veroprosentit pysyvät ennallaan, sillä tuloveroon tai kiinteistöveroon ei esitetä korotuksia.

Kaupungin vuosikate on noin 57,1 miljoonaa euroa ja poistot 82,2, miljoonaa euroa. Alijäämä on -24,3 mijoonaa euroa, mikä on noin 12 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2019 ennusteessa.

Tulorahoitus ei ole riittävä palvelu- ja investointitarpeisiin nähden. Kaupungin lainat ja korkomenot ovat kasvussa.

Laajalan mukaan Oulu on kasvava kaupunki ja kaupunki aikoo investoida tulevina vuosina noudattaen omaa investointiohjelmaansa.

Lukuisia suuria investointeja

Nettoinvestointitaso on noin 135,7 miljoonaa euroa, josta suurin osa rahoitetaan lainalla alhaisen vuosikatteen takia. Nettolainanotto on 86,1 miljoonaa euroa ja kaupungin lainakanta on ensi vuoden lopussa noin 781 miljoonaa euroa. Tämä tekee lainan määräksi yhteensä 3 771 euroa per asukas.

Budjettiesityksen Oulun ensi vuoden suurimmat erillishankkeet ovat Ouluhalli 13 miljoonaa euroa, Jokirannan koulun korvaava uudisrakennus 10 miljoonaa euroa, Leinonpuiston yksikön uudistila Terva-Toppilan koulun tontille 5,6 miljoonaa euroa, kaupungintalon peruskorjaus 4,1 miljoonaa ja Pohjankartanon koulu 3,2 miljoonaa euroa.

Infrainvestoinneista suurimmat erillishankkeet ovat Keskusta-Linnanmaa -liikennejärjestelyiden parantaminen 5 miljoonaa euroa, Ranta-Toppilan venesatama 3,5 miljoonaa euroa ja Hiukkavaaran keskus 1,6 miljoonaa euroa.

Laajala viittasi esityksensä alussa Suomen väestönkasvun hiipumisesta kertoviin uutisiin.

Hänen mukaansa Oulu kuitenkin lukeutuu maan harvoihin kaupunkiseutuihin, jotka ovat "valopilkkuja" vuodet 2019-2040 käsittävällä jaksolla.

Kaupungin tavoitteena on saada 10 000 asukasta ja 5 000 työpaikkaa lisää keskustan ruutukaava-alueelle ja täydennysrakennusalueille vuoteen 2026 mennessä. Esityksen mukaan tavoitteen saavuttamiseksi asema-alueen ja tulevan Hartaanselän vuoden 2025 asuntomessualueen suunnittelu ja kaavamuutokset käynnistyvät sekä torinrannan kehittäminen etenee.

Kaupungin tavoitteena on, että ensi vuonna luovutetaan tontteja yhteensä 1000 asuntoa varten.

Vanhusväestö kasvaa

Vanhusväestön lisääntyminen on silti haaste myös Oulun seudulla, Laajala sanoi.

Ilonaiheiksi kaupunginjohtaja nostaa myös työttömyysprosentin alenevan trendin - Oulun työttömyys oli elokuussa 10,8.

Laajala viittasi Oulun teatterissa pitämän puheensa alussa myös Oulun palkkaaman ulkopuolisen konsultin Eero Laesterän työhön. Häneltä odotetaan esitystä Oulun säästökohteista syksyn aikana.

Laesterän yhtiö Perlacon Oy on tunnettu kuntasaneeraaja, joka on aiemmin toteuttanut talousselvityksiä muun muassa Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Laesterä totesi Kalevalle elokuussa, että tehtävä vaikuttaa etukäteen katsottuna vaikealta.