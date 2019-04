Katupölyn sidonta aloitettu Oulussa, myös jokakeväinen katujen harjaus on käynnistynyt

Katupöly sisältää myös huomattavia määriä autojen jarru ja kytkin asbestia sekä tengas kumia.Asbestia on edelleen huomattavia määriä vanhojen autojen jarruissa ja kytkimissä jotka kuluvat aina kun niitä käytetään.Myös erillaisia ja vaarallisia silikaatteja on ilmassa kun on kyse katupölystä.